Miłość i nadzieja, odcinek 289: Bahar i Levent przyłapani przez matkę i siostrę Kuzeya! Wyda się, co razem knują? - ZDJĘCIA,

"Miłość i nadzieja" odcinek 289 - sobota, 27.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Szantażowany Levent w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" przekona się, że niezrównoważona psychicznie Bahar jest zdolna do każdego kłamstwa, byle tylko zmusić go do ślubu z Silą. Niestety nabierze się na kolejne oszustwo Bahar, która zwabi go do parku, by wyciągnąć od niego odpowiedź na pytanie, czy ożeni się z Silą. Oboje nie będą mieli pojęcia, że obserwują ich Naciye i Hulya, które przypadkiem znajdą się w tym samym miejscu.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 289: Kuzey nie pozwoli na ślub Sili i Leventa! Oskarży lekarza, że chce ją wykorzystać - ZDJĘCIA

Bahar w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" wmówi Leventowi, że Sila nie kocha Kuzeya

Zdeterminowana, coraz bardziej zdesperowana Bahar w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" uzna, że tylko Levent może zabrać Silę z domu Kuzeya, żeby siostra nie była dalej zagrożeniem dla ich małżeństwa. Ale lekarz z kliniki psychiatrycznej doskonale wie, że Sila go nie kocha, że wciąż darzy miłością tylko Kuzeya. Jednak Bahar nawet miłość siostry do jej męża będzie potrafiła "wytłumaczyć" Leventowi w inny sposób.

- Skąd pomysł,że Sila coś do mnie czuje? Ona kocha... - Kuzeya? To nie tak! Wielu rzeczy nie wiesz doktorku - zacznie swój wywód Bahar. - Naprawdę? Na przykład? - Moja siostra nie straciła pamięci, lecz wymazała z niej Kuzeya. Jest dla niej niedostępny, bo został moim mężem. Nie patrz tak... Jestem mądrzejsza niż myślisz! Moja siostra udaje, że nic nie pamięta, a ja to akceptuję... W końcu obie chcemy tego samego. Zapomnieć o przeszłości Kuzeya. - Chcesz oszukiwać samą siebie? - Nie, robię to, co najlepsze dla mojej siostry i dla mnie. Zaufaj mi i otwórz się przed Silą... - poradzi lekarzowi Bahar.

Levent wciąż szantażowany przez Bahar w 289 odcinku "Miłość i nadzieja"

A kiedy Levent odmówi w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar znów posunie się do szantażu - nagraniem w swoim telefonie z ich spotkania, podczas którego lekarz niby ją pocałować. Tak naprawdę Bahar ukartowała tylko tak, żeby odegrać przed Leventem ofiarą, którą on wykorzystuje dzięki swojej pozycji.

- Jak chcesz... Zaraz prześlę film ordynatorowi! A może lepiej Kuzeyowi? - zagrozi Bahar. - Po co on tu przyszedł? - zapyta Hulya swoją matkę, bo nic nie usłyszą z rozmowy tej dwójki. - Nie wiem... - odpowie Naciye. - Owszem grożę ci, ale tylko po to, żebyś był szczęśliwy! - zapowie Bahar.

W pewnym momencie Levent w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" dostrzeże matkę i siostrę Kuzeya. I padnie pytanie, co się dzieje, co on tu robi z Bahar! Przebiegła siostra Sili szybko wymyśli wymówkę. Wyjawi Naciye i Hulyi, że Levent chce się oświadczyć Sili i poprosił Bahar o pomoc w wyborze pierścionka zaręczynowego.