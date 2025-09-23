Miłość i nadzieja, odcinek 285: Doktor Levent przejrzy Cavidan! Zagrozi matce Sili - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 285 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 285 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" kolejny podstęp Bahar i Cavidan wyjdzie na jaw, gdy zdemaskuje je doktor Levent! Doktor zjawi się w domu Kuzeya, aby sprawdzić, czy to faktycznie Sila pisała do niego wiadomości, gdyż będzie miał głębokie podejrzenia, że to wcale nie była ona! I wcale się nie pomyli, gdyż to rzeczywiście nie z nią będzie wymieniał się SMS-ami tylko z jej matką, czego jej córka sama się domyśli, tak samo jak i on!

I w 285 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" otwarcie skonfrontuje z tym Cavidan, w obronie której w ostatniej chwili stanie Bahar! Siostra Sili przyzna się do wszystkiego za matkę i gdy pójdzie to sobie wyjaśnić z nią i Kuzeyem, to doktor Levent postanowi rozmówić się z jej matką. Tym bardziej, że już nie będzie miał żadnych wątpliwości, że to właśnie ona wysłała wiadomości!

Doktor Levent postawi Cavidan ultimatum w 285 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Oczywiście, w 285 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" doktor Levent domyśli się, że Cavidan nie ma czystych intencji i z tego względu już na wstępie jej zagrozi, czym mocno zszokuje kobietę.

- Proszę dać jej spokój. Jeśli nie, będzie pani miała ze mną do czynienia - powie stanowczo doktor Levent.

- Co pan mówi? - uda zdziwioną Cavidan.

- Nie wiem, o co pani chodzi, ale wiadomości pisała pani - przejrzy ją lekarz

Ale w 285 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" i Cavidan nie pozostanie mu dłużna i także postanowi go podejść! I w ten sposób i ona go przejrzy, wyciągając przy tym bardzo przydatną dla siebie informację!

- Jestem jej matką, a pan kim dla niej jest? - spyta kobieta.

- Sila jest mi bliska. Bardzo - wyzna jej doktor Levent.

- Pan się zakochał? - spyta Cavidan, domyślając się prawdy.

Cavidan postanowi wykorzystać zakochanego w Sili lekarza w 285 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w 285 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" tylko się w tym utwierdzi, gdyż mina doktora Leventa zdradzi więcej niż tysiąc słów. I wówczas i Cavidan już nie będzie mieć żadnych wątpliwości, że i lekarz zakochał się w Sili i oczywiście postanowi to wykorzystać!

- Zakochał się pan w mojej córce. Na pewno! Widać, z jaką miłością pan na nią patrzy. Powinien pan otwarcie wyznać - poradzi mu jej matka.

- O czym pani mówi? - zdziwi się lekarz.

- Pan nie jest jej obojętny. Wczoraj w czasie rozmowy, niechcący coś powiedziała - okłamie go Cavidan, ale doktor Levent nie da się jej nabrać - Nie wierzę pani!

Jednak Cavidan w 285 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" tak łatwo nie odpuści, gdyż zobaczy w tym niebywałą szansę na pozbycie się Sili z życia Kuzyea i Bahar! Tyle tylko, że znajdzie sobie naprawdę godnego przeciwnika, gdyż i on nie ustąpi!

- Po co miałabym kłamać? Proszę ją stąd zabrać i żyjcie szczęśliwie - uśmiechnie się kobieta, ale nie zdoła go tym przekonać - Nie lubię się powtarzać. Niech pani nie próbuje jej skrzywdzić - powtórzy lekarz, po czym odejdzie.

- Ktoś mógłby nas od niej uwolnić. Dobrze by było - powie już do siebie Cavidan.