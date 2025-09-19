Miłość i nadzieja, odcinek 283: Okrutny wybryk Bahar! Zniszczy pamiątkę Sili po Kuzeyu - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 283 - sobota, 20.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Zazdrość Bahar o miłość Sili i Kuzeya w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" sięgnie zenitu! Nie zniesie obecności siostry obok męża, szczególnie, że Kuzey na każdym krok będzie udowadniał, że tak naprawdę kocha tylko Silę, że ślub z Bahat to była wielka pomyłka. A kiedy w domu prawnika pojawi się doktor Levent, któremu Sila zwierzy się z tego, jak sobie radzi w nowej sytuacji, mieszkając z siostrą i ukochanym pod jednym dachem, Kuzey nie zapanuje nad zazdrością.
Kuzey weźmie Silę na ręce w 283 odcinku "Miłość i nadzieja"
Przez cały czas w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey będzie się bacznie przyglądał Sili i Leventowi. Skorzysta nawet z okazji, by pośpieszyć dziewczynie z pomocą, kiedy Sila niefortunnie stanie podczas spaceru nad basenem. To prawnik, a nie lekarz weźmie Silę na ręce, by zanieść ją do domu.
Tak w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar udowodni, że Sila wszystko pamięta
Wściekła Bahar w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" postanowi dowiedzieć się, czy Sila naprawdę niczego nie pamięta! Mimo że siostra cały czas będzie ją zapewniła, że liczy się dla niej tylko jej szczęście, Bahar nie przestanie widzieć w niej najgroźniejszej rywalki. Właśnie dlatego wejdzie do pokoju Sili i zniszczy klatkę dla ptaków, którą podarował jej Kuzey.
Świadkiem okrutnego wybryku Bahar w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie Cavidan.
- Co robisz? Oszalałaś?
- Nie! Gdy Sila ją zobaczy, dowiemy się, czy pamięta przeszłość!
- Po co jej była ta pusta klatka?
- Była bardzo ważna dla niej i dla Kuzeya... Tak mi mówiła...
Kuzey w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" uzna, że to Sila zniszczyła klatkę dla ptaków
Bahar i Cavidan w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" ukryją się przed Silą w jej pokoju i będą obserwować reakcję dziewczyny na widok zniszczonej klatki. W oczach Sili pojawią się łzy, a w drzwiach stanie nagle Kuzey, który będzie zaskoczony tym, co zobaczy. Uzna, że ukochana celowo zniszczyła tak cenną pamiątkę, symbol ich miłości, potężnego uczucia, które jest w stanie poruszyć nawet serce z kamienia.
- Co się stało? Kto ją zniszczył? Ty? Ty ją tak zniszczyłaś? - zapyta Kuzey.
- Nie... - powie cicho Sila.
- Wciąż jesteś na mnie zła, bo uwierzyłem Alperowi, a nie tobie? Nie chcesz mi wybaczyć, gdyż ci nie zaufałem? Trzymałem tę klatkę... Była dla mnie bardzo ważna. Zachowałem ją, choć myślałem, że mnie okłamujesz... Zrobiłaś to, bo nie wybaczyłaś mi, prawda? - Kuzey dojdzie do wniosku, że to Sila zniszczyła klatkę.
- Nie pamiętam klatki ani niczego innego! Daj mi spokój! Nie rozumiem, o czym mówisz! - krzyknie Sila i wyjdzie z pokoju.
Sila w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" okłamie Bahar, że nadal nic nie pamięta
Po chwili Bahar wyjdzie z ukrycia i w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" stanie z Silą twarzą w twarz. Nie wyjaśni jednak, co robi w jej pokoju. Sila domyśli się prawdy, lecz nie skomentuje zachowania siostry. Zacznie tylko sprzątać klatkę.
- Robiłam porządki i wypadła mi z ręki... - Sila weźmie winę za zniszczenie klatki na siebie.
- Wyrzucisz ją? Nic nie pamiętasz? - Bahar będzie się bacznie przyglądać Sili.
- O czym?
- Wiele razy mówiłaś, że jest dla ciebie bardzo ważna...
- Nie pamiętam..
- Więc skąd te łzy?
- Nie płaczę. Nawet nie ogarniam wielu rzeczy. Gdy pan Kuzey wypytuje, zaczynam się gubić. Teraz pragnę tylko twego szczęścia, wierz mi... - zapewni siostrę Sila.