Miłość i nadzieja, odcinek 283: Hulya odkryje miłość Kuzeya do Sili. Wszystko się wyda - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 283 – piątek, 19.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 283 odcinku "Miłość i nadzieja" Levent odwiedzi Silę w rezydencji Kuzeya. Spotkanie, które miało być niewinną rozmową lekarza z pacjentką, szybko zamieni się w źródło konfliktu. Kuzey nie zdoła ukryć wściekłości, gdy zobaczy, że Levent okazuje Sili troskę i wsparcie. Kiedy lekarz zaproponuje spacer, prawnik z trudem powstrzyma emocje.

Hulya wyczuje miłość Kuzeya do Sili. Pozna się na uczuciach brata

– On jest o nią zazdrosny – zauważy Hulya.

– Daj spokój – odpowie Naciye, próbując zbagatelizować sytuację.

Naciye wcale nie będzie pewna, co tak naprawdę myśli Sila. Przecież Kuzey poślubił Bahar, a dziewczyna mocno go kocha i chce z nim być. Siła natomiast twardo mówi, że nie pamięta uczucia do prawnika. Hulya będzie miała swoją teorię.

– Wyraźnie było widać, omal nie rzucił się na Leventa – oceni Hulya.

– Tylko próbuje ją chronić – zaprzeczy Naciye.

– Przed lekarzem? Wrażliwym i porządnym człowiekiem? Sila chyba mu się podoba... – stwierdzi Hulya.

- Nic tylko w kółko o tym myślisz?

- Sprawa jest prosta. Leczył ją i gdzieś po drodze mu się spodobała.

- Ważniejsze czy ona naprawdę niczego nie pamięta.

- Tego nie wiem, pamięta wszystko tylko nie miłość do Kuzeya? Dziwne.

Rozmowę podsłucha przebiegła Cavidan, która natychmiast zacznie układać w głowie nowy plan, jak wykorzystać tę wiedzę, by rozdzielić Silę i Kuzeya, a tym samym chronić małżeństwo swojej córki Bahar.

Bahar coraz bardziej zrozpaczona

Wściekłość Bahar będzie narastać z każdym dniem. Nie tylko dostrzeże, że Kuzey wybiegał do ogrodu z bijącym sercem, by ratować jej siostrę, ale także usłyszy od matki, że jego zachowanie wzbudza coraz więcej podejrzeń. Choć Sila wciąż udaje, że nie pamięta przeszłości, Bahar będzie miała świadomość, że miłość między nią a Kuzeyem jest zbyt silna, by ją ukryć.