Miłość i nadzieja, odcinek 280: Doktor Levent na siłę zatrzyma Silę w klinice! Nie pozwoli jej odejść - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 280 - środa, 17.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 280 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Sila jeszcze raz pożegna się z doktorem Leventem i podziękuje mu za opiekę przed swoim odejściem. Ale ostatecznie do niego nie dojdzie, gdyż doktor kategorycznie się na nie nie zgodzi! I choć wysłucha jej opowieści, w trakcie której siostra Bahar wyjaśni, czemu musi się usunąć i zniknąć z życia jej i Kuzeya, czym mocno go poruszy, to jednak nie sprawi, że zmieni on zdanie! A wręcz przeciwnie!

W 280 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") doktor Levent kolejny raz spróbuje zatrzymać Silę po dobroci, ale jego pacjentka wciąż nie będzie chciała o tym słyszeć!

- Dziękuję za wszystko, doktorze Levent - pożegna się z nim Sila.

- Sila, nie odchodź. Obiecuję, że nie zobaczysz już Kuzeya - zapewni ją lekarz.

- Nie mogę tu zostać - przyzna pacjentka.

- Nie pozwolę, byś wróciła na ulicę. Nie pozwolę, byś poświęciła się dla Kuzeya i Bahar - zapowie jej doktor Levent, ale tym i tak jej nie przekona - Muszę jednak odejść...

Doktor Levent postawi Sili ultimatum w 280 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

I wówczas w 280 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") lekarz przejdzie do bardziej zdecydowanych kroków i zatrzymania jej siłą! Doktor Levent postawi swojej pacjentce ultimatum, po którym już nie będzie miała wyboru i będzie musiała zostać w klinice psychiatrycznej! Tym bardziej, że on za wszelką cenę jej nie odpuści!

- Jeśli będziesz nalegać, wydam nakaz zatrzymania cię w klinice. Nie zmuszaj mnie do tego... Donikąd nie pójdziesz - powie stanowczo lekarz.

I w tej sytuacji w 280 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Sila w końcu przestanie się opierać i wróci z doktorem z powrotem do swojego pokoju. Pacjentka obieca mu, iż "dobrowolnie" zostanie, w związku z czym on nie będzie musiał posuwać się do ostateczności! Ale czy na pewno?

- Obiecałaś, więc nie muszę wydawać żadnych nakazów, prawda? - upewni się doktor Levent.

- Tak - zapewni go Sila, choć niestety nie dotrzyma słowa.

Sila okłamie doktora Leventa i ucieknie w 280 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

A to dlatego, że w 280 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Sila zda sobie sprawę, że i tak musi odejść, dlatego napisze list pożegnalny, po czym wyjdzie. I choć jedna z pacjentek spróbuje ją jeszcze zatrzymać, to jednak i jej się to nie uda...

- Odchodzę... Muszę odejść dla szczęścia Kuzeya i Bahar - uzna Sila.

Tak samo jak doktorowi Leventowi, który w 280 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") jeszcze zjawi się w jej pokoju, ale Sili już tam nie będzie. I wtedy lekarz zda sobie sprawę, że go oszukała...

- Sila? Odeszła... - wścieknie się lekarz.