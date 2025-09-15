Miłość i nadzieja, odcinek 279: Zrozpaczona Sila odejdzie z kliniki! Będzie musiała zniknąć z życia Kuzeya i Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 279 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 279 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Sila spakuje swoje rzeczy i zdecyduje się odejść z klinki psychiatrycznej! Oczywiście, ukochana Kuzeya nie podejmie decyzji od tak tylko po ich spotkaniu, w trakcie którego okłamie go, że kocha Alpera, co nie będzie prawdą. Ale siostra Bahar postanowi nie jej mówić, aby nie zepsuć ich małżeństwa.

Jednak to w 279 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") wcale nie będzie dla niej łatwe! Do tego stopnia, że postanowi nawet odejść, aby nie musieć codziennie widywać i oszukiwać Kuzeya, co już będzie dla niej trudne. I z tego względu sama zdecyduje się usunąć, o czym otwarcie powie doktorowi Leventowi, czym mocno go zszokuje!

- Panie doktorze, odchodzę - zapowie Sila.

- Co to za pomysł? - zdziwi się lekarz.

- Czuję się już dobrze. Wyzdrowiałam. Nie chcę zajmować miejsca. Są inni pacjenci - wyjaśni jego pacjenta.

- Nie zakończyliśmy terapii - przypomni jej Levent.

- Obiecuję, że będę przychodzić po porady - zapewni go Sila.

Doktor Levent spróbuje zatrzymać Silę w klinice w 279 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Ale doktor Levent w 279 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") oczywiście się na to nie zgodzi i za wszelką cenę spróbuje ją zatrzymać. Jednak Sila tak łatwo nie odpuści!

- Wykluczone. Nie przyjdzie zatrzymać - zauważy lekarz.

- Jakoś sobie poradzę. Proszę się nie martwić - spróbuje uspokoić go Sila.

Ale w tym momencie w 279 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") lekarz zda sobie sprawę, czemu, a raczej przez kogo tak naprawdę Sila chce odejść. I wcale się nie pomyli, gdyż faktycznie zrobi to z uwagi na Kuzeya!

- Uciekasz od Kuzeya. Nie chcę go więcej widzieć - uzna doktor Levent.

- Tak, nie mogę tego znieść. Ożenił się z moją siostrą. Będzie szczęśliwy. Muszę zniknąć z ich życia. I milczeć - potwierdzi zrozpaczona Sila.

Sila wyjawi doktorowi Leventowi, czemu musi zniknąć z życia Bahar i Kuzeya w 279 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Oczywiście, w tej chwili w 279 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") doktor Levent otoczy Silę nie tylko swoim ramieniem, ale także i troską. Lekarz nakaże swojej pacjentce usiąść i poda jej szklankę wody, przez co od razu lepiej się poczuje. I wówczas jeszcze raz na spokojnie spróbuje nakłonić ją do zmiany decyzji. Ale Sila wyjaśni mu, że to niemożliwe...

- Czujesz się lepiej? Myślenie o innych jest godne pochwały. Ale nie wolno zapominać o sobie - spróbuje wpoić jej lekarz.

- Są małżeństwem - przypomni mu pacjentka.

- Kuzey ożenił się z Bahar. Nie rozmawiaj z nim. Nie spotykajcie się. Ale czemu chcesz odejść? Czujesz się lepiej, lecz musisz uporządkować pewne sprawy - wytłumaczy jej doktor Levent.

- Nie mogę. Tutaj widywałabym Kuzeya - przyzna Sila.

- Nie będzie tak źle - spróbuje przekonać ją lekarz, ale ona w 279 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") będzie wiedzieć lepiej - On mnie odpuści. Gdy jego gniew opadnie, będzie miał więcej pytań i zacznie tu przychodzić codziennie....

- Szuka prawdy, ponieważ nadal cię kocha - stanie w jego obronie.

- Nie przestanie, dopóki nie zmusi mnie do rozmowy. Dopóki wszystkiego się nie dowie. Będzie codziennie drążył ten temat, a ja będę musiała każdego dnia go odtrącać. Nie dam rady codziennie udawać, że go nie kocham - odpowie mu Sila.

- Przyznajesz, że on też cię kocha - zauważy doktor Levent.

- To nieistotne. Ożenił się z moją siostrą. Bahar ma być szczęśliwa. Nie będzie cierpieć - zapowie mu jej siostra.

- Czemu się tak poświęcasz? - zainteresuje się lekarz.

- Bo to przyrzekłam swojej babci - przyzna Sila, po czym opowie mu ich historię z ich dzieciństwa o tym, jak Bahar o mały włos nie umarła i przysiędze złożonej seniorce, iż nigdy nie sprawi, aby jej siostra była nieszczęśliwa, gdyż w przeciwnym razie jej choroba mogłaby powrócić. A że Sila oczywiście nie będzie tego chcieć, to postanowi się usunąć - Dlatego muszę odejść. Niech mnie pan nie zatrzymuje...