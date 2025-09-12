Miłość i nadzieja, odcinek 277: Bahar okłamie Kuzeya w sprawie ich wspólnej nocy! Cavidan będzie dumna z córki - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 277 - sobota, 13.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar obudzi straszliwy koszmar o tym, że Yildiz jednak udało się znaleźć nagranie Alpera, które wcześniej zabierze i usunie jej matka, aby Kuzey nie dowiedział się prawdy o jej intrydze i niewinności Sili. Przerażona żona Bozbeya obudzi się z krzykiem, czym spowoduje, że i on otworzy oczy i jak tylko zobaczy, że jest w jej łóżku to mocno się zszokuje! Tym bardziej, że w ogóle nie będzie pamiętał, jak się tam znalazł!

A Bahar w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") oczywiście postanowi to wykorzystać! I nie dość, że okłamie go, że sam do niej przyszedł, to jeszcze pójdzie o krok dalej i wmówi mu, że między nimi do czegoś doszło, czym już kompletnie go załamie!

- Co ja tu robię? Jak się tu znalazłem? - spyta zaskoczony Kuzey.

- Położyłeś się wczoraj - oszuka go Bahar.

- Nie pamiętam - stwierdzi Bozbey.

- A tamto? - Bahar nie odpuści.

- Co? - dopyta zaskoczony prawnik.

- Nie zawstydzaj mnie - przyzna Bahar, przez co i dla Kuzeya już wszystko stanie się jasne.

Dumna Bahar pochwali się matce w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

I wówczas w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar będzie świętować i już zacznie szykować się na podróż poślubną, czym ogromnie zszokuje i swoją matkę, gdyż przecież Bozbey nie będzie chciał na nią jechać. Ale nie będzie to jedyny szok, któego z jej strony dozna Cavidan!

- Kuzey, nie chciał jechać na miesiąc miodowy. Co się dzieje? - zainteresuje się Cavidan.

- Wrócił ze spotkania z Egem i powiedział, że jedziemy. Mamy już bilety - pochwali się Bahar.

- Wieczorem pił w ogrodzie. Jak wrócił? - dopyta ją matka.

- Przyprowadziłam go, bo był półprzytomny. Ale niech myśli, że przyszedł sam - powie z dumą jej córka.

- Świetnie, zaczynasz się uczyć - pochwali ją matka.

Tyle tylko, że w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") jeszcze nie będzie świadoma, że to nie koniec jej dobrych wieści, gdyż najlepsze jej córka zostawi na sam koniec! I wtedy dopiero jej radość i duma z niej sięgną zenitu!

- Myśli, że do czegoś doszło - przyzna Bahar.

- Brawo! Stajesz się taka jak twoja matka. Czyli coś było? - ucieszy się Cavidan.

- Nie, ale może uda się podczas podróży poślubnej - powie z nadzieją jej córka.

- Jeśli urodzisz dziecko, Kuzey będzie twój na wieki - zapewni ją matka.

Radość Bahar i Cavidan nie potrwa długo w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Jednak zarówno ona, jak i Bahar w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") zdadzą sobie sprawę, że to będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy pozbędą się Alpera, tak samo jak jego nagrania. A to dlatego, że wciąż będzie istniało dla nich ryzyko, że Kuzey jednak dowie się o ich intrydze i niewinności Sili.

A sytuację w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") skomplikuje fakt, że będą miały przeciwko sobie już nie tylko jego czy Yildiz, ale także i Hulya, która także nie przestanie węszyć i to nawet w czasie ich rozmowy!