Miłość i nadzieja, odcinek 277: Bahar okłamie Kuzeya w sprawie ich wspólnej nocy! Cavidan będzie dumna z córki - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-09-12 16:00

W 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar przyprowadzi półprzytomnego Kuzeya do swojego łóżka i położy się obok niego! Oczywiście, Bozbey nie będzie pamiętał, jak się tam znalazł, dlatego żona wmówi mu, że sam do niej przyszedł. Ale na tym nie poprzestanie i doda jeszcze, że między nimi do czegoś doszło, co będzie nieprawdą, jednak i tego nie będzie on wiedział, przez co we wszystko uwierzy jej na słowo! Z kolei Bahar w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") będzie tak dumna ze swojego kłamstwa, że natychmiast pochwali się nim matce, która także nie będzie mogła ukryć swojego podziwu wobec córki! Ale czy na długo? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 277 - sobota, 13.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar obudzi straszliwy koszmar o tym, że Yildiz jednak udało się znaleźć nagranie Alpera, które wcześniej zabierze i usunie jej matka, aby Kuzey nie dowiedział się prawdy o jej intrydze i niewinności Sili. Przerażona żona Bozbeya obudzi się z krzykiem, czym spowoduje, że i on otworzy oczy i jak tylko zobaczy, że jest w jej łóżku to mocno się zszokuje! Tym bardziej, że w ogóle nie będzie pamiętał, jak się tam znalazł!

A Bahar w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") oczywiście postanowi to wykorzystać! I nie dość, że okłamie go, że sam do niej przyszedł, to jeszcze pójdzie o krok dalej i wmówi mu, że między nimi do czegoś doszło, czym już kompletnie go załamie!

- Co ja tu robię? Jak się tu znalazłem? - spyta zaskoczony Kuzey.

- Położyłeś się wczoraj - oszuka go Bahar.

- Nie pamiętam - stwierdzi Bozbey.

- A tamto? - Bahar nie odpuści.

- Co? - dopyta zaskoczony prawnik.

- Nie zawstydzaj mnie - przyzna Bahar, przez co i dla Kuzeya już wszystko stanie się jasne.

Dumna Bahar pochwali się matce w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

I wówczas w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar będzie świętować i już zacznie szykować się na podróż poślubną, czym ogromnie zszokuje i swoją matkę, gdyż przecież Bozbey nie będzie chciał na nią jechać. Ale nie będzie to jedyny szok, któego z jej strony dozna Cavidan!

- Kuzey, nie chciał jechać na miesiąc miodowy. Co się dzieje? - zainteresuje się Cavidan. 

- Wrócił ze spotkania z Egem i powiedział, że jedziemy. Mamy już bilety - pochwali się Bahar.

- Wieczorem pił w ogrodzie. Jak wrócił? - dopyta ją matka. 

- Przyprowadziłam go, bo był półprzytomny. Ale niech myśli, że przyszedł sam - powie z dumą jej córka. 

- Świetnie, zaczynasz się uczyć - pochwali ją matka.

Tyle tylko, że w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") jeszcze nie będzie świadoma, że to nie koniec jej dobrych wieści, gdyż najlepsze jej córka zostawi na sam koniec! I wtedy dopiero jej radość i duma z niej sięgną zenitu!

- Myśli, że do czegoś doszło - przyzna Bahar.

- Brawo! Stajesz się taka jak twoja matka. Czyli coś było? - ucieszy się Cavidan.

- Nie, ale może uda się podczas podróży poślubnej - powie z nadzieją jej córka.

- Jeśli urodzisz dziecko, Kuzey będzie twój na wieki - zapewni ją matka.

Radość Bahar i Cavidan nie potrwa długo w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Jednak zarówno ona, jak i Bahar w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") zdadzą sobie sprawę, że to będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy pozbędą się Alpera, tak samo jak jego nagrania. A to dlatego, że wciąż będzie istniało dla nich ryzyko, że Kuzey jednak dowie się o ich intrydze i niewinności Sili.

A sytuację w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") skomplikuje fakt, że będą miały przeciwko sobie już nie tylko jego czy Yildiz, ale także i Hulya, która także nie przestanie węszyć i to nawet w czasie ich rozmowy! 

Miłość i nadzieja, odcinek 277: Bahar okłamie Kuzeya w sprawie ich wspólnej nocy! Cavidan będzie dumna z córki - ZDJĘCIA
15 zdjęć
