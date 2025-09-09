Miłość i nadzieja, odcinek 275: Kuzey po ślubie z Bahar w końcu wyzna, że jej nie kocha! Dlatego nie spędzi z nią nocy poślubnej - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 275 - środa, 10.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 275 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey w końcu wróci do domu po nocy spędzonej w ogrodzie. I to nie byle jakiej, gdyż przecież poślubnej, której jednak nie spędzi ze swoją świeżo upieczoną żoną Bahar w specjalnie przygotowanym dla nich pokoju tylko na krześle przed basenem, czym mocno zszokuje nie tylko samą swoją partnerkę i jej matkę Cavidan, ale także i swoją rodzicielkę Naciye i siostrę Hulya.

Oczywiście, w 275 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" kobiety nie przejdą obojętnie wobec takiego zachowania Kuzyea i postanowią go o nie wypytać, gdyż kompletnie nie będą mogły zrozumieć. A zwłaszcza Naciye, od której jeszcze się nasłucha!

- O co chodzi? Macie coś do powiedzenia? - spyta je Kuzey.

- Raczej ty powiedz, dlaczego spędziłeś noc w ogrodzie? - odpowie pytaniem na pytania Hulya.

- Nic się nie stało. Postanowiłem posiedzieć na powietrzu. Tak mnie naszło - okłamie je Bozbey.

- Mówisz? Wziąłeś ślub i powinieneś być z żoną zamiast spędzić noc w ogrodzie - ochrzani go matka.

Kuzey pokłóci się z matką o Bahar w 275 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I tym w 275 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" aż wyprowadzi Kuzeya z równowagi! Do tego stopnia, że aż Hulya będzie musiała interweniować!

- Znowu zaczynasz? Jeśli nadal tak będzie, wezmę Bahar i wyniosę się do innego domu. Wtedy będziesz spokojna - zagrozi jej syn.

- Oszalałeś? - spyta go Naciye.

- Z całą pewnością nie ja - usłyszy w odpowiedzi.

- Pohamuj się. Zwyczajnie martwimy się o ciebie - spróbuje uspokoić go siostra.

- Niepotrzebnie. Popatrzcie na mnie. Wszystko w porządku - zapewni je Kuzey, choć to w 275 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" wcale nie będzie prawdą.

Naciye i Hulya domyślą się, że Kuzey wciąż kocha Silę w 275 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale one w 275 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" od razu to wyczują i domyślą się, co, a raczej kto stoi za jego zachowaniem! I wcale się przy tym nie pomylą, gdyż faktycznie będzie chodzić o Silę!

- Chodzi o Silę, bo ją zobaczyłeś - wytknie mu matka.

- Nie zapomniałeś jej, prawda? Skoro tak, po co poślubiłeś Bahar? - zdziwi się jego siostra.

- Hulya ma rację. Mogłeś dalej szukać kłamczuchy i złodziejki i z nią się ożenić - stanie za nią matka.

I w tym momencie w 275 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" i Kuzey już nie wytrzyma i wygarnie im, co leży mu na sercu! Bozbey otwarcie im przyzna, że nie spędził nocy poślubnej z Bahar, gdyż wcale jej nie kocha, a ich ślub był błędem, do którego same go namówiły!

- Namawiałaś mnie na małżeństwo z Bahar. Obie namawiałyście. Nie ożeniłem się z nią, bo ją kocham. Zrobiłem to, by bronić jej honoru i godności. Popełniłem błąd i musiałem za to zapłacić, jasne? Dajcie już spokój - wybuchnie Bozbey, po czym znów wyjdzie.