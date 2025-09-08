Dziedzictwo, odcinki 680-686: Akca zniszczy relację Nany i Yamana! Ciotka biznesmena nie będzie działać sama. Streszczenia odcinków od 8-14.09.2025 - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w 680-686 odcinkach serialu "Dziedzictwo" ("Emanet")?

W 680 odcinku serialu "Dziedzictwo" (Emanet") Akca już będzie wiedzieć, że Nana chce zdobyć serce Yamana, co wcale jej się nie spodoba! A to dlatego, że już od samego początku będzie mieć mieszane uczucia co do cudzoziemki, a z czasem tylko się ich upewni. I jak tylko nadarzy się okazja, to ostro skrytykuje opiekunkę Yusua, czym ucieszy zazdrosną o nią Aynur!

Tym bardziej, że w 682 odcinku serialu "Dziedzictwo" (Emanet") i ona postanowi dołożyć swoje trzy grosze, tak samo jak zazdrosny Nedim, który wciąż będzie działał na szkodę Yamana! Ale ostatecznie to Akca doprowadzi do tego, że Nana się od niego odsunie, gdy ku jej zaskoczeniu, jego ciotka da jej jasno do zrozumienia, że nie ma co liczyć na małżeństwo z Yamanem, czym mocno ją dotknie. I to akurat w tym samym czasie, gdy on zda sobie sprawę, że ona nie jest mu obojętna!

Jednak już w 684 serialu "Dziedzictwo" (Emanet") Nana faktycznie zacznie trzymać go na dystans, co oczywiście nie ujdzie jego uwadze. Do tego stopnia, że zacznie się martwić, że sam do tego doprowadzi! W jaki sposób? Przeczytaj streszczenia 680-686 odcinków "Emanet" ("Dziedzictwa") na cały tydzień, od 8 do 14 września 2025 i poznaj odpowiedź!

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 680 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Koray liczy na to, że uda mu się odzyskać Ayse. Ta z kolei dowiaduje się o kradzieży jej karty bankowej i znacznej wypłacie z konta. Nie wie, że stoi za tym Koray, próbując w ten sposób uniezależnić ją od siebie. Ferit i Volkan starają się udowodnić Korayowi sfałszowanie wyników badania krwi.

Tymczasem Akca prosi Nanę o pomoc w kuchni. Ku zadowoleniu Aynur, okazuje się, że Nana nie umie siekać cebuli. W obecności służącej ciotka krytykuje ją za brak umiejętności kulinarnych, lecz Nana i Yusuf bronią się, podkreślając inne talenty guwernantki. Nana, poruszona wspomnieniami Yamana, kupuje mu różaniec. On jednak nie chce go przyjąć, a gdy kobieta nalega, różaniec rozrywa się i koraliki rozsypują na ziemi.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 681 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Koray bierze na siebie spłatę długu Ayse, a ona, nie mając innego wyjścia, przyjmuje jego pomoc. Ferit stara się odnaleźć kobietę, która go odurzyła i udowodnić swoją niewinność. Jest przekonany, że Koray jest zamieszany w tę sprawę. Z pomocą Ibrahima Ferit odnajduje Pelin, kobietę z parku. Ku jego zaskoczeniu, wyjawia ona, że jej działania były motywowane chęcią zemsty za krzywdę wyrządzoną przez niego jej siostrze.

Yusuf wybiera się do szkoły, a towarzyszą mu Nana i Yaman. Akca nie jest zadowolona z ich bliskich relacji.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 682 - środa, 10.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Yusuf z radością oczekuje powrotu do szkoły, a Nana wspiera go w nauce tradycyjnego tańca. Mimo tego potrzebują pomocy Yamana. Nana jest pod wrażeniem, gdy mężczyzna z gracją wykonuje taniec. Aynur jest sfrustrowana faktem, że podczas gdy ona pracuje, Nana spędza czas z Yamanem. Planuje też zniszczyć projekt przygotowany przez guwernantkę i Yusufa na szkolny konkurs.

Ayse ma pretensje do Ferita o to, że swoimi działaniami zniszczył komuś życie, nie zdając sobie z tego sprawy. Zdezorientowany mężczyzna postanawia odwiedzić Yesim, siostrę Pelin i swoją byłą dziewczynę, by zrozumieć sytuację. Yesim zaś zapewnia Ayse, że Ferit jest niewinny. Detektyw kontynuuje swoje dochodzenie i odkrywa, że Yesim jest przekonana, że lata temu zabiła mężczyznę, który ją zaatakował. Postanawia jak najszybciej wyjaśnić tę sprawę.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 683 - czwartek, 11.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Yaman zaczyna zdawać sobie sprawę, że Nana nie jest mu obojętna, ale pragnie dochować swojej przysięgi. Obydwoje przygotowują się na szkolny występ Yusufa. Gdy już są gotowi do wyjścia, odkrywają, że kostium na występ został przypadkowo uprany i znacznie się skurczył. Yusuf jest rozczarowany i nie chce iść do szkoły obawiając się, że koledzy będą się z niego śmiać. Zostaje więc w domu. Wtedy Nana przychodzi z pomocą, szybko szyjąc nowy kostium i zapraszając Oyku. Yusuf jest szczęśliwy. Prosi Yamana i Nanę, aby wystąpili w tradycyjnym teatrze cieni, co wprowadza domowników w dobry nastrój dzięki ich humorystycznej improwizacji.

Ku zaskoczeniu Nany, Akca sugeruje, by zachowała dystans wobec Yamana. Ciotka bez ogródek mówi jej, żeby nie miała nadziei na małżeństwo z Yamanem, co bardzo ją dotyka. Nedim organizuje przemyt narkotyków, jednak transport zostaje zatrzymany przez nieznanych sprawców. Okazuje się, że to robota Idrisa, który zmusza Nedima do współpracy.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 684 - piątek, 12.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Ayse przeprasza Ferita za niesprawiedliwą ocenę. Ferit, chcąc wykorzystać sytuację, zaprasza ją na wspólne wyjście, lecz ona odmawia. Zespół Ferita ma zająć się sprawą morderstwa, o które podejrzewany jest syn zamożnego biznesmena.

Po słowach Akcy Nana stara się unikać Yamana, jednak ten szybko zauważa jej nietypowe zachowanie. Kobieta postanawia udowodnić, że nie żywi do niego żadnych uczuć. Okazuje się trudne, zwłaszcza gdy na prośbę ciotki Yaman zamawia fotografa do wykonania rodzinnych zdjęć.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 685 - sobota, 13.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Ferit i jego zespół zauważają, że Kirpi zachowuje się w nietypowo. Pod naciskiem chłopak przyznaje się do morderstwa Arzu Bicer. Chociaż nikt mu nie wierzy, twierdzi, że działał w afekcie po tym, jak dziewczyna go odrzuciła.

Nedim staje się coraz bardziej zirytowany postawą Yamana i przysięga, że odbierze mu zarówno majątek, jak i Nanę. Ten z kolei nie rozumie, dlaczego kobieta jest nerwowa i roztrzęsiona. Akca nie przepuszcza okazji, by wypominać jej niewłaściwe zachowanie. Tymczasem Yaman dowiaduje się od swojego prawnika, że Nana może odebrać spadek po Azizie. Nana kupuje Pinar bilet do Berlina, aby umożliwić jej udział w wymarzonym seminarium.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 686 - niedziela, 14.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Yaman martwi się, że jego trudny charakter skłonił Nanę do decyzji o odejściu. Jego obawy potwierdzają się, gdy przypadkowo dostrzega u Nany bilet na samolot. Wściekłość i rozgoryczenie pogłębiają się, bo Nana nie podzieliła się z nim swoimi planami. Nie wie jednak, że bilet jest prezentem dla jej przyjaciółki. Idris planuje zemstę na Yamanie, zamierzając wykorzystać do tego Nedima.

Ferit i Ayse wierzą w niewinność Kirpiego i są przekonani, że jego brat ma informacje dotyczące morderstwa. W końcu chłopak przyznaje, że miał wziąć na siebie winę za zbrodnię, aby spłacić dług lichwiarzowi, ale Kirpi się temu sprzeciwił. Zespół postanawia odkryć prawdę, a mimo sprzeciwu Ferita Ayse nalega na udział w operacji. Gdy Ferit prawie zostaje zdemaskowany, wkracza do akcji jako jego żona.