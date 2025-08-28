Miłość i nadzieja, odcinek 279: Sila oszuka Kuzeya, że zawsze kochała Alpera! Poświęci się dla Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 279 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila odtrąci Kuzeya i w 278 odcinku "Miłość i nadzieja" zniszczy ich miłość? Kolejny raz dobre serce naiwnej Sili wygra z rozsądkiem. Mimo że odzyska pamięć, przypomni sobie, że to Kuzey jest jej ukochanym, a okrutna matka Cavidan ich rozdzieliła, nie zrobi nic, by prawnik poznał prawdę. Zachowa w tajemnicy to, co zrobiła Cavidan, by to Bahar została żoną Kuzeya! Powód? Zlituje się nad młodszą siostrą, która też jest zakochana w Kuzeyu. Tyle, że bez wzajemności.

Bahar w "Miłość i nadzieja" zmanipuluje Silę, by nie odebrała jej Kuzeya

Niestety w 278 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila nie będzie miała pojęcia, że Bahar wykorzystuje jej dobroć i naiwność, żeby zatrzymać przy sobie Kuzeya. Podczas odwiedzin u siostry w klinice psychiatrycznej, Bahar odegra niezłą scenę, by Sila nie miała wątpliwości, że jej życie bez Kuzeya straci wszelki sens. A kiedy Kuzey zobaczy żonę i swoją ukochaną, nie będzie miał pojęcia, co tak naprawdę knuje Bahar, jak sprytnie manipuluje Silą.

Sila w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" przekona Kuzeya, że nadal kocha Alpera

Dopiero w 279 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila i Kuzey staną twarzą w twarz, ale ich rozmowa nie przebiegnie tak, jak można by się spodziewać. Bo Sila nie pogrąży Alpera i Cavidan, nie ujawni jak oboje ukartowali plan, żeby się jej pozbyć, jak własna matka sprzedała ją obrzydliwemu mężczyźnie, który chciał na niej zarobić w nocnym klubie.

Główni bohaterowie tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" w 279 odcinku będą się kryli z prawdziwymi uczuciami. On, bo przecież jest mężem Bahar, ona gdyż za nic w świecie nie będzie chciała odebrać siostrze ukochanego. Właśnie dlatego Sila wmówi Kuzeyowi, że zawsze kochała Alpera, że odeszła do niego, bo nie była w stanie zapanować nad tą miłością. Będzie na tyle przekonująca, że Kuzey uwierzy w każde kłamstwo. Nie dostrzeże w spojrzeniu Sili tej miłości, która przecież nadal ich łączy...

To będzie ostatnia rozmowa Sili i Kuzeya w 279 odcinku "Miłość i nadzieja"? Póki kłamstwa Bahar i Cavidan nie wyjdą na jaw, zakochani nie będą razem.

"Miłość i nadzieja" - gdzie i kiedy oglądać odcinki?

Od 1 września turecką telenowelę „Miłość i nadzieja” można oglądać od poniedziałku do soboty o godz. 17:20 na antenie TVP2. Wszystkie odcinki "Miłość i nadzieja" są również dostępne w serwisie TVP VOD.