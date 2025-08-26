Miłość i nadzieja, odcinek 278: Kuzey pożałuje ślubu z Bahar! Uwierzy, że Sila jest niewinna? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 278 - sobota, 13.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Od ślubu Kuzeya i Bahar w 278 odcinku "Miłość i nadzieja" minie zaledwie kilka dni, ale wszystko będzie wskazywało na to, że pozorne szczęście nowożeńców nie potrwa długo. Zakłamana Bahar nie przestanie się bać, że Kuzey odkryje prawdę o "związku" Sili i Alpera, o tym, jak starsza siostra wpadła w pułapkę ich matki Cavidan, która chciała się jej pozbyć.

Sila w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" padła ofiarą podstępu Cavidan i Alpera

Bo przecież dobra, szlachetna Sila nikogo nie skrzywdziła, nie zdradziła Kuzeya z Alperem. Na zlecenie Cavidan przebiegły Alper ją porwał, zaplanowali wszystko razem. A kiedy Sila straciła pamięć wmówił jej, że Kuzey jest ich wrogiem i nawet po ślubie będzie nas prześladował. Podawała też Sili tabletki, a potem sprzedał ją do klubu, gdzie znalazł ją Kuzey.

Amnezja Sili wskutek wypadku w poprzednich odcinkach "Miłość i nadzieja" doprowadziła do tego, że znów straciła pamięć, nie mogła pogrążyć Alpera za jego czyny. Sila przypomni sobie wszystko dopiero przed ślubem Kuzeya i Bahar.

Czy Kuzey w 278 odcinku "Miłość i nadzieja" pozna prawdę o Sili i zobaczy filmik Alpera?

W 278 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar wpadnie w panikę, kiedy do jej małżeńskiej sypialni wejdzie Yildiz. Przyniesie ze sobą komputer, by pokazać Kuzeyowi nagranie, które umieścił w internecie Alper z wyznaniem wszystkich swoich win. Żona Kuzeya nie zdoła nic zrobić, by prawnik nie obejrzał filmiku Alpera. A kiedy zacznie go błagać, by wysłuchał jej wyjaśnień, Bahar nagle się obudzi z krzykiem. To będzie tylko sen!

Wyrwany ze snu Kuzey w 278 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie wiedział, co się dzieje z Bahar, która sztukę kłamania opanuje do perfekcji. To małżeństwo będzie dla niego pułapką bez wyjścia. Nawet nie będzie udał, że kocha żonę. Nie okaże jej ani odrobiny czułości. Bahar dostanie bolesną nauczkę za to, że odebrała Sili ukochanego!

Kuzey i Sila spotkają się w klinice w 278 odcinku "Miłość i nadzieja"

Tymczasem Yildiz i siostra Kuzeya, Hulya, w 278 odcinku "Miłość i nadzieja" naprawdę znajdą filmik Alpera i będą gotowe wszystkim go ujawnić. Jeszcze tego dnia Kuzey pojedzie do kliniki psychiatrycznej, by zobaczyć Silę. Znów dopadną go wątpliwości co do ukochanej, ale nadal nie uwierzy w jej niewinność. Kuzey spojrzy na Silę, ale ona odwróci się do niego plecami.