Miłość i nadzieja, odcinek 260: Sila zapadnie na amnezję po wypadku! Nie będzie nic pamiętała - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 260 - środa, 20.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Utrata pamięci przez Silę w 260 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie tylko krótkotrwałą amnezją. Niestety na długi czas pozbawi ukochaną Kuzeya wspomnień o tym, co ich łączyło, o miłości, którą czeka jeszcze wiele przeszkód do pokonania. Jakby tego było mało początkowo Kuzey niespecjalnie będzie się interesował zaginięciem Sili. Odtrącił ją, okłamał, że zakochał się w kimś innym, kazał raz na zawsze zniknąć z jego życia. To przecież po tym, co Sila usłyszała od Kuzeya doszło do wypadku.

Sila nie przypomni sobie kim jest w 260 odcinku "Miłość i nadzieja"

Po odzyskaniu przytomności ranna Sila w 260 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie potrafiła odpowiedzieć na pytania lekarza i pielęgniarki, kim jest, jaki jest dzień tygodnia i czy pamięta wypadek. Do świadomości Sili będą powracały tylko wspomnienia z dzieciństwa, kiedy opiekowała się młodszą siostrą w górach.

- Jak się nazywasz? Gdzie mieszkasz? - Na wsi... Muszę zebrać grzyby i ugotować kolację... - Nie masz tu żadnych krewnych? Daj mi telefon, zadzwonię do kogoś. - Uciekłam... Nic nie pamiętam... - Niech ochrona skontaktuje się z policją. Może ktoś zgłosił zaginięcie - poleci lekarz.

Kuzey nie przestanie myśleć o Sili w 260 odcinku "Miłość i nadzieja"

W tym czasie Kuzey w 260 odcinku "Miłość i nadzieja" nie przestanie rozmyślać o Sili, nie mając pojęcia, że miała wypadek, trafiła do szpitala, cierpi na amnezję i nie ma nikogo, kto by jej pomógł. Widząc jego rozterki Hulya zapyta wprost czy chodzi o Silę i czy z jej powodu nie chce ślubu z Bahar.