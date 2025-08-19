Miłość i nadzieja, odcinek 260: Sila zapadnie na amnezję po wypadku! Nie będzie nic pamiętała - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-08-19 16:38

W 260 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Sila odzyska świadomość w szpitalu, ale nie będzie nic pamiętała. Ani tego, kim jest i jak się nazywa, ani też gdzie mieszka. Amnezja Sili nastąpi wskutek obrażeń po wypadku, uderzenia w głowę po potrąceniu przez auto. Co prawda lekarz, który zajmie się ranną Silą w szpitalu w 260 odcinku "Miłość i nadzieja" zleci pielęgniarce zawiadomienie policji w sprawie pacjentki bez tożsamości, ale Kuzey nie odnajdzie ukochanej. Nieświadomy tego, co się z nią dzieje, wyzna jednak swojej siostrze,że nie chce się ożenić z Bahar, bo wciąż kocha Silę. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA, co się wydarzy w 260 odcinku "Miłość i nadzieja".

"Miłość i nadzieja" odcinek 260 - środa, 20.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Utrata pamięci przez Silę w 260 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie tylko krótkotrwałą amnezją. Niestety na długi czas pozbawi ukochaną Kuzeya wspomnień o tym, co ich łączyło, o miłości, którą czeka jeszcze wiele przeszkód do pokonania. Jakby tego było mało początkowo Kuzey niespecjalnie będzie się interesował zaginięciem Sili. Odtrącił ją, okłamał, że zakochał się w kimś innym, kazał raz na zawsze zniknąć z jego życia. To przecież po tym, co Sila usłyszała od Kuzeya doszło do wypadku.

Zobacz też: Miłość i nadzieja, odcinki 263-267. Sila straci pamięć po wypadku! Desperacki krok w psychiatryku. Kuzey jej nie odnajdzie. Streszczenia odcinków od 25-29.08.2025 - ZDJĘCIA

Sila nie przypomni sobie kim jest w 260 odcinku "Miłość i nadzieja"

Po odzyskaniu przytomności ranna Sila w 260 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie potrafiła odpowiedzieć na pytania lekarza i pielęgniarki, kim jest, jaki jest dzień tygodnia i czy pamięta wypadek. Do świadomości Sili będą powracały tylko wspomnienia z dzieciństwa, kiedy opiekowała się młodszą siostrą w górach. 

Super Seriale SE Google News

Polecany artykuł:

Miłość i nadzieja, odcinki 268-272. Zaręczyny Bahar i Kuzeya. Tak Sila odzyska …

- Jak się nazywasz? Gdzie mieszkasz?

- Na wsi... Muszę zebrać grzyby i ugotować kolację...

- Nie masz tu żadnych krewnych? Daj mi telefon, zadzwonię do kogoś.

- Uciekłam... Nic nie pamiętam...

- Niech ochrona skontaktuje się z policją. Może ktoś zgłosił zaginięcie - poleci lekarz. 

Kuzey nie przestanie myśleć o Sili w 260 odcinku "Miłość i nadzieja"

W tym czasie Kuzey w 260 odcinku "Miłość i nadzieja" nie przestanie rozmyślać o Sili, nie mając pojęcia, że miała wypadek, trafiła do szpitala, cierpi na amnezję i nie ma nikogo, kto by jej pomógł. Widząc jego rozterki Hulya zapyta wprost czy chodzi o Silę i czy z jej powodu nie chce ślubu z Bahar. 

- Stwierdziłeś, że nie ożenisz się z Bahar. Nadal kochasz Silę? To jej powodu nie chcesz się żenić? Powiedz, wciąż ją kochasz?

- Tak, nadal kocham Silę. Wciąż o niej myślę. Nie mogę wyrzucić jej z głowy ani z serca. Nie panuję nad tym! Ale nie będę już słuchał serca! Wyrwę z niego Silę! - odpowie siostrze Kuzey. 

Miłość i nadzieja, odcinek 260: Sila zapadnie na amnezję po wypadku! Nie będzie nic pamiętała - ZDJĘCIA
17 zdjęć