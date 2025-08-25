Miłość i nadzieja, odcinek 275: Tak Sila zachowa się wobec Bahar po ślubie z Kuzeyem! Nie wybaczy siostrze? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 275 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Serce Sili w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" rozpadnie się na kawałki po ślubie Bahar i Kuzeya! Nie dość, że ukochany ją odtrącił, z jego ust padły najgorsze słowa pod jej adresem, to jeszcze poślubi jej młodszą siostrę, która zakochała się w nim bez wzajemności. Sila w bolesnych okolicznościach uświadomi sobie, że w życiu Kuzeya nie ma już dla niej miejsca, że prawnik jej nie wierzy, podejrzewa nie tylko o kłamstwa, ale i zdradę ich miłości.

Kuzey po ślubie z Bahar wypędzi Silę z domu w 274 odcinku "Miłość i nadzieja"

Tuż po ślubie z Bahar, gdy Kuzey już w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" zorientuje się, że Sila ukrywała się w jego domu, że nie tylko była świadkiem ceremonii, ale także podsłuchuje rozmowy gości, wypędzi ją po raz kolejny z rezydencji. Wściekły Kuzey, który spróbuje zagłuszyć uczucie do Sili wybuchem gniewu, potraktuje ją w wyjątkowo okrutny sposób. Nic dziwnego, że Sila wpadnie w rozpacz, a pocieszenie znajdzie w ramionach lekarza, doktora Leventa

Poruszająca rozmowa Sili i Bahar o Kuzeyu w 275 odcinku "Miłość i nadzieja"

W 275 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar odważy się odwiedzić Silę w klinice psychiatrycznej. Oczywiście czasu już nie cofnie, nie będzie się tłumaczyła z tego, że wzięła ślub z Kuzeyem, bo przecież starsza siostra wybrała Alpera. Ale gdyby nie intryga ich matki Cavidan, Sila i Kuzey teraz byliby razem. To przecież ona sprzedała Silę groźnemu Alperowi, a potem szantażowała Naciye, by matka Kuzeya nakłoniła go do ślubu!

Reakcja Sili na odwiedziny Bahar w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie dość zaskakująca. Spojrzy czule na młodszą siostrę, okazując swoje zrozumienie, bo Kuzey miał prawo się w niej zakochać. Skoro uwierzył, że Sila jest wyrachowaną, złą do szpiku kości kobietą, która ostatecznie wybrała Alpera.

Między Silą a Bahar w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" dojdzie do poruszającej rozmowy. Obędzie się bez pretensji, czy oskarżeń, że młodsza siostra odebrała jej Kuzeya. Ślub Bahar z ukochanym Sili doprowadzi do tego, że ze wszystkich sił będzie starała się zabić tę miłość...

Z kolei Kuzey, który w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" też przyjedzie do kliniki psychiatrycznej, przeżyje szok, widząc Silę i Bahar razem, jakby nic się nie stało.