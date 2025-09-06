Miłość i nadzieja, odcinek 274: Kuzey wyżyje się na Sili po ślubie z Bahar! Wygna ją z domu. Cała rodzina zrobi z niej złodziejkę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 274 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Powrót Sili do domu Kuzeya w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" wyjdzie na jaw! Chociaż nikt jej nie zapraszał na ślub Bahar i Kuzeya, wszyscy mają ją za złodziejkę, którą oszukała, okradła prawnika i uciekła do przestępcy Alpera, prawda o zaginięciu Sili jest zupełnie inna. To Cavidan wynajęła Alpera, żeby pozbyć się Sili, skompromitować ją w oczach Kuzeya i jego rodziny, by to Bahar została jego żoną!

Naciye i Hulya zauważą Silę w 274 odcinku "Miłość i nadzieja"

W 274 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila wciąż będzie ukrywała się w domu Kuzeya, nie chcąc nikomu się pokazać. Szczególnie Kuzeyowi, który poślubił jej młodzą siostrę. Będzie mogła liczyć na wsparcie gosposi Yildiz, która postara się, by nikt z gości czy domowników jej nie zobaczył. Kiedy Sila zasłabnie z powodu nadmiaru emocji, znajdą ją jednak Naciye i Hulya. Dojdzie do awantury!

Uciekająca Sila wpadnie na Kuzeya w 274 odcinku "Miłość i nadzieja"

Matka i siostra Kuzeya przepędzą Silę, którą uciekającą z domu w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" zauważy w końcu nie tylko ukochany, ale także doktor Levent, Prawnik będzie w szoku, że Sila wróciła, że miała czelność pojawić się w jego domu. Przestanie panować nad emocjami, nie znając całej prawdy o tym, dlaczego Sila zniknęła i co się z nią działo w ostatnich tygodniach.

Wkrótce przed domem w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" zjawią się także Bahar i Cavidan, które wpadną we wściekłość, że Sila wyszła z ukrycia i że Kuzey ją zobaczył. Zaczną się bać, że teraz Sila powie, co przeszła z winy Alpera i Cavidan!

Tak podle Kuzey potraktuje Silę w 274 odcinku "Miłość i nadzieja"

Do Kuzeya w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" wrócą wszystkie złe wspomnienia o Sili, która go skrzywdziła, okradła, zdradziła z Alperem. Nie zdoła opanować gniewu wobec niej.

- Kazałem ci odejść? Wygnałem z domu?! Po co przyszłaś?

- Przyszła kraść ślubne prezenty! Znów działasz z Alperem? - Cavidan pośle córce pełne pogardy spojrzenie.

Jakby tego było mało Naciye i Hulya będą podejrzewały Silę o kradzież i zaczną ją nawet przeszukiwać, czy nic nie wyniosła z domu.

- Jak śmiałaś się tu pokazać?!Wszystko już wydałaś? Znów chcesz pieniędzy?! Wynoś się i nigdy nie wracaj! Dziś ożeniłem się z Bahar! Jesteśmy bardzo szczęśliwi! Nie zniszczysz nam tego! Nie chcę cię więcej widzieć! Precz! - rzuci z obrzydzeniem Kuzey. - Wracajcie do domu! Ruszajcie się, szybciej! - krzyknie do rodziny.

- Nigdy więcej nie chcę cię widzieć, więc nie przychodź! Jasne?

Doktor Levent pocieszy Silę po ataku Kuzeya w 274 odcinku "Miłość i nadzieja"

Poruszony atakiem na Silę doktor Levent w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" postara się opanować sytuację i poprosi dziewczynę, by wyznała, co naprawdę ją spotkało. Wystraszona Sila zacznie płakać, nie mogą wydobyć z siebie słowa. A Kuzey w okrutny sposób się na niej wyżyje, oskarżając o same podłe czyny. Wreszcie wypędzi Silę ze swojego domu. Tylko Levent zlituje się nad Silą, zabierze ją od rodziny i Kuzeya!