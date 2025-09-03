Miłość i nadzieja, odcinek 289: Sila i Levent zaręczeni. Zazdrosny Kuzey nie zgodzi się na ślub i wywoła awanturę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 289 - piątek, 26.09.2025, o godz. 17.20

Zaręczyny Sili i doktora Leventa w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" wywołają spore emocje, bo jej znajomość z lekarzem rozwinie się błyskawicznie. Psychiatra z kliniki zacznie działać Kuzeyowi coraz bardziej na nerwy, ale nie sprzeciwi się wizytom Leventa u Sili w swoim domu. Po tym jak po ślubie z Bahar znów przygarnie ukochaną pod swój dach, będzie mieszkał nie tylko z Silą, ale także z żoną i przebiegłą, wtrącającą się we wszystko teściową, Cavidan.

Bahar zmusi Leventa do zaręczyn z Silą w 289 odcinku "Miłość i nadzieja"

Jak dojdzie do tego, że w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" Levent oświadczy się Sili? Do tak szybkich zaręczyn popchnie go Bahar, która zastawi pułapkę na lekarza, by pozbyć się starszej siostry, żeby Sila nie odebrała jej męża. Wyrachowana żona Kuzeya zaszantażuje doktora Leventa, a on będzie się jej bał do tego stopnia, że zrobi wszystko, czego Bahar zażąda.

Tymczasem Sila w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" już w pełni odzyska pamięć, lecz nie przyzna Kuzeyowi, że nie ma już amnezji, że przypomniała sobie wstrząsające wydarzenia z przeszłości, które doprowadziły do ich rozstania. Dlaczego to zrobi? Żeby nie zostawił Bahar! Poświęci się dla młodszej siostry, szczęście Bahar będzie dla niej najważniejsze.

Wybuch zazdrości Kuzeya o Silę w 289 odcinku "Miłość i nadzieja"

Na wieść o oświadczynach Leventa w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey wpadnie w szał. Zazdrość o ukochaną sprawi, że przestanie się kontrolować. Sila spróbuje mu wyjaśnić, że zaręczyny z doktorem Leventem to nie jego sprawa, że jako mąż Bahar nie ma prawa wtrącać się do jej życia, lecz na próżno.

Nie zważając na reakcję żony i całej rodziny w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey wywoła awanturę, bez ogródek powie lekarzowi z psychiatryka, co o nim myśli. Sprowokowany Levent da się wciągnąć w starcie z Kuzeyem, ale i tak zdecyduje się oświadczyć Sili, która zgodzi się zostać jego żoną.

Kiedy ślub Sili i Leventa w "Miłość i nadzieja"?

Ślub Sili i Kuzeya w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" widzowie zobaczą już dwa dni później, w odcinku pod koniec września.

"Miłość i nadzieja" - gdzie i kiedy oglądać odcinki?

Od 1 września 2025 r. turecką telenowelę „Miłość i nadzieja” można oglądać od poniedziałku do soboty o godz. 17:20 na antenie TVP2. Wszystkie odcinki "Miłość i nadzieja" są również dostępne w serwisie TVP VOD.