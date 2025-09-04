Miłość i nadzieja, odcinek 272: Sila odzyska pamięć i przypomni sobie, że kocha Kuzeya! Dowie się o jego ślubie - ZDJĘCIA

- Przypomniałam sobie. Ma na imię Kuzey... - wyzna Sila, na której twarzy zagości uśmiech.

- Kuzey? Jesteś tego pewna? - zapyta doktor Levent, jakby wcale mu nie zależało, by Sila odzyskała pamięć.

- Tak... Mężczyzna, którego kocham, nazywa się Kuzey...

- Jeden z prawników fundacji nosi to imię. Chciał cię poznać, pamiętasz? Nie mylisz go z nim? Może twój umysł płata ci figle?

— Widziałam go tutaj, tamtego dnia. Na początku byłam zdezorientowana, nie potrafiłam tego nazwać. Ale teraz wiem… To był on. Kuzey. Mężczyzna, którego kocham. Znasz go, bo przyszedł tu wtedy. Proszę zaprowadź mnie do niego...

— Sila, czy na pewno tego sobie nie wymyśliłaś? Pan Kuzey rzeczywiście tu był, widziałaś go. Ale być może twój umysł zastąpił nim kogoś innego… tego, którego szukasz.

- Niech zatem ten Kuzey mnie zobaczy. Jeśli się mylę, niech mi to powie prosto w oczy...