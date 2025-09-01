Miłość i nadzieja, odcinek 271: Kuzey wreszcie zobaczy Silę, ale nie zrezygnuje ze ślubu z Bahar! Będzie z nią doktor Levent - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 271 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey wreszcie dostrzeże Silę! Jednak wcale nie w klinice psychiatrycznej, w której jego ukochana wyląduje po straszliwym wypadku i utracie pamięci, a on po podjęciu ze szpitalem współpracy będzie tam naprawdę częstym gościem. Tylko na mieście, gdy akurat sam będzie przebywał w salonie sukien ślubnych wraz z Bahar!

I co ciekawe, będzie w nim dokładnie w tym samym czasie w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") co Sila z doktorem Leventem, którzy zjawią się tam, aby siostra Bahar mogła odzyskać wspomnienia. I choć ostatecznie to się nie uda, to jednak para spędzi tam naprawdę miłe chwile, co za ścianą usłyszą Kuzey z Bahar, ale wówczas jeszcze nie będą świadomi, że to oni! Ale tylko do czasu opuszczenia przez nich salonu!

Kuzey w końcu dostrzeże Silę w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

A wszystko przez to, że właśnie wtedy w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") z okna salonu dostrzeże ich Kuzey, który będzie oczekiwał na Bahar! Bozbey zobaczy z okna salonu szczęśliwą Silą, która będzie szła za rękę z doktorem Leventem i patrzyła w jego stronę, dzięki czemu w końcu bez trudu ją rozpozna. I mocno się zszokuje!

- Sila! - krzyknie na jej widok.

Ale w tym momencie w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") jego uwagę na sobie skupi Bahar, która akurat wyjdzie mu się pokazać w suknie ślubnej. Jednak Kuzey szybko ją spławi i wróci z powrotem wzorkiem na Silę! Tyle tylko, że wcale za nią nie pobiegnie!

Bozbey wybierze Bahar a nie niewierną Silę w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

A wręcz przeciwnie, gdyż w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") pozostanie z Bahar w salonie, gdzie uda im się wybrać suknię na ich ślub. A następnie wróci z nią do domu i zgodzi się wziąć udział w zaręczynach, których tak bardzo będzie pragnąć Cavidan, choć wcale nie będzie z tego powodu szczęśliwy, co od razu zauważy Bahar i otwarcie zapowie, że to wcale nie muszą tego robić.

Jednaj jemu w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") wcale nie będzie chodzić o nie, a o Silę, o której nie będzie mógł zapomnieć! Tyle tylko, że Bahar nie będzie tego świadoma, bo narzeczony o niczym jej nie powie! Tym bardziej, że wtedy wrócą do niego najboleśniejsze wspomnienia o zdradzie ukochanej, po których Kuzey tylko utwierdzi się w tym, że ślub z Bahar to dobra decyzja i szczerze jej to zapowie, dzięki czemu spadnie jej kamień z serca, bo już będzie pewna tego, że Sila im nie przeszkodzi!

- Bahar, pytałaś, czy wciąż myślę o Sili - zacznie Kuzey.

- Tak - potwierdzi Bahar.

- Ne mam jej ani w swych myślach, ani w sercu. Biorę ślub z tobą i nikt na mnie przeszkodzi. Nie obawiaj się - zapewni ją Bozbey, czym już w pełni ją uszczęśliwi!

