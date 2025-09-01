Miłość i nadzieja, odcinek 270: Kuzey zaprosi doktora Leventa na ślub z Bahar! Weźmie ze sobą Silę? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 270 - środa, 3.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey postanowi załatwić wszelkie formalności przed swoim ślubem z Bahar, którą zdecyduje się poślubić, mimo tego, iż nie będzie z nim w ciąży. Tym bardziej, że zostanie do niego naprawdę mało czasu, gdyż narzeczeni będą mieli pobrać się już kolejnego dnia, a będą musieli zjawić się jeszcze w Urzędzie Stanu Cywilnego i po suknie dla panny młodej.

Ale nim to nastąpi to jeszcze wcześniej w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bozbey zdecyduje się podjechać do kliniki psychiatrycznej, aby dostarczyć doktorowi Leventowi potrzebne dokumenty, z czego Bahar nie będzie zadowolona. A to dlatego, że wciąż straszliwie będzie obawiać się jego ewentualnego spotkania z Silą, które mogłoby wszystko zmienić. I choć Kuzey zapewni ją, że to już skończony temat, to jednak jej obawy nie miną!

Kuzey przed ślubem z Bahar zjawi się jeszcze w klinice psychiatrycznej w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Tym bardziej, że w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") wciąż będą od siebie na minimetry. Ale na jej szczęście, znów się nie spotkają, bo ani Sila nie spojrzy w jego kierunku, ani on w niej. Szczególnie, że dość szybko podejdzie do niego właśnie doktor Levent i to na nim Bozbey skupi całą swoją uwagę!

- Pan Kuzey - przywita go lekarz.

- Dr Levent. Szedłem do Pana. Proszę przejrzeć te dokumenty - poprosi go prawnik.

W tym momencie w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") doktor Levent postanowi odwdzięczyć się Kuzeyowi za fatygę i zaprosi go na kawę, jednak Bozbey na szczęście Bahar nie skorzysta z jego propozycji, dzięki czmeu nie zostanie w klinice dłużej!

- Napijemy się kawy? - zaproponuje doktor Levent.

- Niestety nie mam czasu. Jutro się żenię - pochwali mu się Kuzey.

- Naprawdę? Gratuluję. Znam narzeczoną? - zainteresuje się lekarz.

- Bahar - zawoła ją Bozbey.

Bahar przerazi się, że doktor Levent przyjdzie na ślub jej i Kuzeya z Silą w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Oczywiście, wtedy w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar, choć niepewnie, jednak do nich podejdzie. Ale wciąż kątem oka będzie zerkać na Silę, która dalej nie będzie się patrzeć w ich kierunku, dzięki czemu ona będzie mogła skupić się na zapoznaniu z lekarzem. Ale niestety jej spokój wcale nie potrwa długo, gdyż wtedy Kuzey niespodziewanie zaprosi go na ich ślub, czym sprawi, że ona znów zacznie drżeć!

- Jeśli ma pan czas, to zapraszam na ślub - zwróci się do niego Kuzey.

- Ege też będzie? - zapyta doktor Levent.

- Myślę, że tak. Znakomita okazja, by się spotkać - usłyszy w odpowiedzi.

- Nie spóźnijmy się - wtrąci się Bahar.

- Musimy już iść. Do zobaczenia - pożegna się Bozbey.

- Jeszcze raz gratuluję - powie na odchodne lekarz.

Szczególnie, że w tej chwili w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") na myśl Bahar przyjdzie to, że mógłby on przyjść na ślub z Silą! Tym bardziej, gdy Kuzey temu nie zaprzeczy. Jednak po chwili namysłu, sama uzna to za dość absurdalne. Ale czy będzie mieć rację?

- Kuzeyu, przyjdzie na ślub sam? - spyta go Bahar.

- Nie wiem, czemu pytasz? - zdziwi się Bozbey.

- Nie bądź głupia. Nie przeprowadzi pacjentki - powie do siebie siostra Sili.

- Słucham? Mówiłaś coś? - zacznie dopytywać Kuzey, który usłyszy jej szepty.

- Nie, nic nie mówiłam - okłamie go narzeczona, którą w tym momencie wybawi telefon Kuzeya. Oczywiście, Bozbey od razu go odbierze i ruszy do wyjścia, ale wówczas Bahar wcale nie odetchnie z ulgą. I słusznie, bo choć Sila nie przyjdzie na ich ślub z doktorem Leventem, to jednak nieświadomie właśnie dzięki niemu się na nim pojawi!

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.