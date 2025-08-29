Miłość i nadzieja, odcinek 267: Oto nowy mężczyzna w życiu Sili. Doktor Levent ocali ją nie tylko przed śmiercią - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 267 - piątek, 29.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Desperacki krok Sili w 267 odcinku "Miłość i nadzieja", która będzie próbowała się zabić po ucieczce z kliniki psychiatrycznej postawi na jej drodze przystojnego lekarza, doktora Levent. Chociaż psychiatra nie będzie znał przypadku Sili, nie orientując się w ogóle, co pacjentka przeszła, w jakich okolicznościach trafiła do kliniki, to znajdzie sposób, by ją ocalić przed śmiercią. Co więcej, Levent dostrzeże w Sili bliską mu kobietę, której w przeszłości nie zdołał uratować.

Tak doktor Levent uratuje Silę w 267 odcinku "Miłość i nadzieja"

Wydarzenia, które rozegrają się w 267 odcinku "Miłość i nadzieja" pozwolą Sili nie tylko poznać lekarza, ale także dostrzec w doktorze Levencie osobę, której może zaufać, bo nigdy jej nie opuści. Nawet w najgorszym momencie, kiedy będzie w totalnym psychicznym dołku. To właśnie jemu załamana Sila zwierzy się z tego, jak ją potraktował Kuzey. Chociaż nie odzyska pamięci, nie przypomni sobie ukochanego, to zaczną do niej wracać przykre obrazy w przeszłości.



- Nigdy go nie okłamałam! - O kim mówisz? Jak się nazywa? Wezwiemy go tu... - On nie ma imienia. To niebieskooki... Moja głowa! Mam mętlik w głowie, ale nie zrobiłam nic złego. Nigdy nie zrobiłam ci nic złego! Dlaczego nie trzymałeś mnie za rękę. Dlaczego odszedłeś, dlaczego się na mnie obraziłeś?! - Nikt się na ciebie nie gniewa... - On jest na mnie zły! Gdyby nie był, to by nie odszedł! Gdyby we mnie wierzył, nie porzuciłby mnie! Byłby przy mnie... - Wystarczy, że ty sama w siebie wierzysz. Chodź... - Nie wiem, kim jestem. Nie mam siostry! Nie mam matki ani ojca! Kim jestem? Mam pustkę w głowie! Wszystko się wymazało! - Jestem przy tobie. Nie odejdę, daj mi rękę...

Wyjątkowy prezent dla Sili od lekarza w 267 odcinku "Miłość i nadzieja"

Następnego dnia Sila w 267 odcinku "Miłość i nadzieja" znajdzie w swoim pokoju w klinice prezent od lekarza,"kwiat życia". Doktor Levent uprzedzi ją, że teraz on będzie nią opiekował, zadba o to, by jak najszybciej odzyskała pamięć i wróciła do zdrowia. Lekarz nie będzie krył tego, że chce uratować Silę!

- Jestem doktor Levent. Poznaliśmy się wczoraj i zostałem twoim lekarzem. Nie będziesz już dostawać środków uspokajających. Proszę nie zamykać pokoju pani Sili na klucz. Ufam jej... - Naprawdę mi pan ufa? - Naprawdę... - Nikt dotąd mi nie ufał. Nikt... Pan chyba jest pierwszy doktorze... Dlaczego się pan mną zajął? - To mój obowiązek. Jesteś bardzo podobna do kogoś, kogo kiedyś znałem. Nie udało mi się jej uratować. Ale ciebie uratuję...

Kuzey w 267 odcinku "Miłość i nadzieja" zapyta doktora Leventa o Silę

Ich rozmowę w 267 odcinku "Miłość i nadzieja" przerwie telefon od Kuzeya, który zapowie lekarzowi, że przyjedzie do kliniki, by jako prawnik dostarczyć dokumenty niezbędne do prowadzenia spraw prawnych placówki. Przy okazji Kuzey zapyta doktora Leventa o pacjentkę, której krzyki słyszał podczas ostatniej wizyty w klinice. Będzie poruszony jej losem, nie wiedząc, że to Sila.