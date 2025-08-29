Miłość i nadzieja, odcinek 267: Oto nowy mężczyzna w życiu Sili. Doktor Levent ocali ją nie tylko przed śmiercią - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-08-29 9:00

W 267 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Sila będzie o krok od śmierci! Pod wpływem leków, które będzie dostawała w klinice psychiatrycznej, wpadnie w taki obłęd, że będzie chciała ze sobą skończyć. Ucieknie ze szpitala na budowę wieżowca, stanie na krawędzi i już będzie gotowa skoczyć. W ostatniej chwili w 267 odcinku "Miłość i nadzieja" Silę uratuje lekarz z kliniki, doktor Levent, który zostanie przy niej na dłużej. Czy to właśnie ten mężczyzna zastąpi Sili ukochanego Kuzeya? Sprawdź, co już wiadomo i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

"Miłość i nadzieja" odcinek 267 - piątek, 29.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Desperacki krok Sili w 267 odcinku "Miłość i nadzieja", która będzie próbowała się zabić po ucieczce z kliniki psychiatrycznej postawi na jej drodze przystojnego lekarza, doktora Levent. Chociaż psychiatra nie będzie znał przypadku Sili, nie orientując się w ogóle, co pacjentka przeszła, w jakich okolicznościach trafiła do kliniki, to znajdzie sposób, by ją ocalić przed śmiercią. Co więcej, Levent dostrzeże w Sili bliską mu kobietę, której w przeszłości nie zdołał uratować.Zobacz koniecznie: Miłość i nadzieja, odcinek 273: Sila przerwie ślub Kuzeya i Bahar? Zobaczy ją w ostatniej chwili, ale będzie za późno! - ZDJĘCIA

Tak doktor Levent uratuje Silę w 267 odcinku "Miłość i nadzieja"

Wydarzenia, które rozegrają się w 267 odcinku "Miłość i nadzieja" pozwolą Sili nie tylko poznać lekarza, ale także dostrzec w doktorze Levencie osobę, której może zaufać, bo nigdy jej nie opuści. Nawet w najgorszym momencie, kiedy będzie w totalnym psychicznym dołku. To właśnie jemu załamana Sila zwierzy się z tego, jak ją potraktował Kuzey. Chociaż nie odzyska pamięci, nie przypomni sobie ukochanego, to zaczną do niej wracać przykre obrazy w przeszłości. 

Patrz też: Miłość i nadzieja, odcinki 268-272. Zaręczyny Bahar i Kuzeya. Tak Sila odzyska pamięć i przypomni sobie, że go kocha! Streszczenia odcinków od 1-5.09.2025 - ZDJĘCIA

Super Seriale SE Google News

Polecany artykuł:

Miłość i nadzieja, odcinki 273-278. Kuzey po ślubie z Bahar zobaczy ją z Silą …

- Nigdy go nie okłamałam!

- O kim mówisz? Jak się nazywa? Wezwiemy go tu...

- On nie ma imienia. To niebieskooki... Moja głowa! Mam mętlik w głowie, ale nie zrobiłam nic złego. Nigdy nie zrobiłam ci nic złego! Dlaczego nie trzymałeś mnie za rękę. Dlaczego odszedłeś, dlaczego się na mnie obraziłeś?!

- Nikt się na ciebie nie gniewa...

- On jest na mnie zły! Gdyby nie był, to by nie odszedł! Gdyby we mnie wierzył, nie porzuciłby mnie! Byłby przy mnie...

- Wystarczy, że ty sama w siebie wierzysz. Chodź...

- Nie wiem, kim jestem. Nie mam siostry! Nie mam matki ani ojca! Kim jestem? Mam pustkę w głowie! Wszystko się wymazało!

- Jestem przy tobie. Nie odejdę, daj mi rękę...

Wyjątkowy prezent dla Sili od lekarza w 267 odcinku "Miłość i nadzieja"

Następnego dnia Sila w 267 odcinku "Miłość i nadzieja" znajdzie w swoim pokoju w klinice prezent od lekarza,"kwiat życia". Doktor  Levent uprzedzi ją, że teraz on będzie nią opiekował, zadba o to, by jak najszybciej odzyskała pamięć i wróciła do zdrowia. Lekarz nie będzie krył tego, że chce uratować Silę!

- Jestem doktor Levent. Poznaliśmy się wczoraj i zostałem twoim lekarzem. Nie będziesz już dostawać środków uspokajających. Proszę nie zamykać pokoju pani Sili na klucz. Ufam jej...

- Naprawdę mi pan ufa?

- Naprawdę...

- Nikt dotąd mi nie ufał. Nikt... Pan chyba jest pierwszy doktorze... Dlaczego się pan mną zajął?

- To mój obowiązek. Jesteś bardzo podobna do kogoś, kogo kiedyś znałem. Nie udało mi się jej uratować. Ale ciebie uratuję...

Kuzey w 267 odcinku "Miłość i nadzieja"  zapyta doktora Leventa o Silę

Ich rozmowę w 267 odcinku "Miłość i nadzieja" przerwie telefon od Kuzeya, który zapowie lekarzowi, że przyjedzie do kliniki, by jako prawnik dostarczyć dokumenty niezbędne do prowadzenia spraw prawnych placówki. Przy okazji Kuzey zapyta doktora Leventa o pacjentkę, której krzyki słyszał podczas ostatniej wizyty w klinice. Będzie poruszony jej losem, nie wiedząc, że to Sila. 

Miłość i nadzieja, odcinek 267: Oto nowy mężczyzna w życiu Sili. Doktor Levent uratuje ją przed śmiercią - ZDJĘCIA
19 zdjęć
Polska na ucho
Czekam na miłość
Polska na ucho
Mediateka.pl