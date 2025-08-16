Miłość i nadzieja, odcinek 262: Seda o krok od zabicia Zeynep! Doprowadzi do wypadku jej matki i chwyci za nóż - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 262 - piątek, 22.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Jakiś czas temu w "Miłość i nadzieja" Seda popełniła zbrodnię, zabiła Melodi, ale wciąż pozostaje bezkarna, a Ege póki co nie wie, kto stoi za śmiercią jego siostry. Zabójczyni może liczyć na pomoc na swojego brata-gangstera, Cihana. Choć początkowo przedstawia mu całe zdarzenie jako nieszczęśliwy wypadek, dzięki Zeynep dowiedział się, że Seda wjechała w Melodi z premedytacją. Mimo to postanowił pomóc siostrze uniknąć odpowiedzialności za morderstwo.

Jak Seda będzie chciała zabić Zeynep w "Miłość i nadzieja"?

Żeby pozbyć się Zeynep już w 261 odcinku "Miłość i nadzieja" Seda dostanie się do domu Gonul, ukrywając swoją prawdziwą tożsamość. Wykorzysta łatwowierność kobiety, wmówi matce Zeynep, że błąkała się po okolicy i nie miała gdzie się podziać, dlatego weszła do jej domu. Uda przed Gonul, że jest dobroduszną, wrażliwą dziewczyną. Ta da się omamić przez podstępną zabójczynię Melodi. Zdecyduje się nawet na szczere wyznanie wobec niej.

W 261 odcinku "Miłość i nadzieja" Seda doda trucizny do jedzenia, które Gonul przygotuje dla córki, ale ona nie przyjdzie w odwiedziny. Morderczyni wymyśli kolejny sposób, jak zwabić Zeynep do matki i pozbyć się jej. Doprowadzi do wypadku Gonul, żeby wezwała córkę na pomoc. Rozleje płyn do mycia naczyń na podłodze w kuchni, Gonul poślizgnie się i przewróci.

Zobacz też: Miłość i nadzieja, odcinki 263-267. Sila straci pamięć po wypadku! Desperacki krok w klinice. Kuzey długo będzie jej szukał. Streszczenia odcinków od 25-29.08.2025 - ZDJĘCIA

Zeynep nie rozpozna Sedy w 262 odcinku "Miłość i nadzieja"

Zbrodni plan Sedy zadziała w 262 odcinku "Miłość i nadzieja", kiedy Zeynep przyjedzie do domu matki? Zabójczyni będzie na nią czekała z nożem.

- Trzeba to zakończyć... - powie do siebie.

Na widok Sedy Zeynep nie będzie kryła zaskoczenia, bo w 262 odcinku "Miłość i nadzieja" nie rozpozna w niej siostry Cihana, sprawczyni wypadku, w którym zginęła Melodi.

- Kim jesteś? - Geilan znajoma twojej mamy... - Nie mówiła o tobie... - O tym potem. Przewróciła się... - Co się stało? - Usłyszałam hałas i pobiegłam do kuchni. Leżała na podłodze. Idź do niej... - poleci Seda Zeynep.

Obolała Gonul nie zdoła podnieść się w łóżka, ale w 262 odcinku "Miłość i nadzieja" nie zgodzi się na to, by córka zabrała ją do szpitala. Zamiast tego poleci jej, by wysmarowała jej plecy maścią przeciwbólową.

- Jak się czujesz?

- Nie jest dobrze...

- Możesz się ruszyć?

- Nie bardzo...

- Jak to się stało?

- Mówiła, że upadła w kuchni chociaż podłoga nie była śliska - wtrąci Seda, która zdąży już zetrzeć płyn.

- Bardzo boli...

- Wobec tego jedziemy do szpitala!

- Lepiej posmaruj maścią...

Seda zaatakuje Zeynep nożem w 262 odcinku "Miłość i nadzieja"

Kiedy Zeynep pójdzie do kuchni po maść, Seda w 262 odcinku "Miłość i nadzieja" zaczai się na nią z nożem. - Już czas odebrać medalion! - zapowie. Nagle krzyk Gonul pokrzyżuje plany morderczyni, bo Zeynep się odwróci i Seda w ostatniej chwili schowa nóż.

- Co tu robisz? - zapyta Zeynep. - Chciałam zobaczyć, czy znalazłaś maść... - Jeszcze nie - odpowie córka Gonul.

Co prawda w 262 odcinku "Miłość i nadzieja" Seda nie zabije Zeynep, ale nie podda się tak łatwo, by prawda o wypadku nie wyszła na jaw. Minie jeszcze sporo czasu nim Seda zapłaci za swoje zbrodnie i odpowie za zabicie Melodi.