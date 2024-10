Spis treści

Miłość i nadzieja. Kuzey pobije się z Suatem

Kuzey dowiedział się, że Suat zdradza Firdevs. Prawnik postanowi rozmówić się ze swoim przyszłym teściem – przyjdzie do niego i pokaże mu dowodową fotografię.

- Co cię obchodzi moje życie prywatne? - rzuci w jego stronę zdenerwowany Suat.

- Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę ze swojego położenia… - zacznie Kuzey, ale teść nie ustąpi.

- Kuzey… Twój ojciec też zdradził twoja matkę, dlaczego go nie rozliczyłeś z tego?

Dalej będzie już tylko gorzej, bo Suat zapyta zięcia o jego relację z Elif, a to pytanie już kompletnie wytrąci Kuzeya z równowagi. Prawnik rzuci się na teścia z pięściami i uderzy go "z główki"!

Przeczytaj także: Miłość i nadzieja. Tak Firdevs zemści się na Yildiz. Coś strasznego!

Miłość i nadzieja odcinek 49. Przeczytaj streszczenie odcinka

Kuzey konfrontuje się z Suatem. Ostra wymiana zdań kończy się bójką. Z powodu działań Belkis Zeynep nie przystępuje do egzaminu. Bülent i Feraye stawiają dziewczynie ultimatum. Firdevs usiłuje dowiedzieć się od Elif prawdy na temat Suata. Bülent zakazuje Egemu spotykać się z Zeynep.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Handan na wózku inwalidzkim! Tak Kuzey zmusi ją, by stanęła na nogi

Kiedy oglądać 49. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 49. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 9 października o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 49. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ. Zobacz starcie Kuzeya z Suatem!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.