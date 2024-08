Miłość i nadzieja. Kuzey odkryje prawdę o swoim teściu! Jeśli Handan też za tym stoi, drogo za to zapłaci

Spis treści

Miłość i nadzieja. Elif naprowadzi Kuzeya na trop w sprawie zaginięcia świadka

Handan wykiwała Elif i pomogła ojcu odnaleźć mężczyznę, który chciał ujawnić prawdę o wypadku na budowie. Suat zamknął mu usta pieniędzmi i zamiótł sprawę pod dywan, ale czy na pewno?

Elif tak łatwo nie odpuści.

- Świadek w sprawie śmierci na budowie zniknął, wiem dlaczego… - zacznie Elif.

Dziewczyna będzie drążyć temat i naprowadzi Kuzeya na trop rachunku, na którym widnieje nazwisko Suata.

- Jeśli Handan również za tym stoi, oboje drogo za to zapłacą! - zdenerwuje się Kuzey.

Co będzie dalej?

Miłość i nadzieja odcinek 31. Przeczytaj streszczenie odcinka

Elif informuje Kuzeya, że za zniknięciem świadka stoją Suat i Handan. Ege przeprasza matkę i prosi ją o wyrozumiałość. Suat przekazuje Yildiz dużą sumę pieniędzy. Belkis jest zła na Zafera o awanturę, którą urządził u Bülenta. Ege proponuje Zeynep, że zawiezie ją do Edremitu.

Kiedy oglądać 31. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 31. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 13 września o godz. 17:15 na antenie TVP2.

Zobacz zdjęcia z 31. odcinka "Aşk ve Umut" w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.