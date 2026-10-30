La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 514: Jana nie zaprosi przyjaciółki na swój ślub. Będzie miała poważny powód

Jana i María w 514. odcinku „La Promesy”. Przyjaciółka nie dostanie zaproszenia na ślub z Manuelem

W 514. odcinku „La Promesy” na Maríę spadnie bolesna wiadomość, którą osobiście przekaże jej Jana. Przyszła panna młoda zapowie przyjaciółce, że nie zaprosi jej na swój ślub z Manuelem, ponieważ uroczystość odbędzie się w ścisłej tajemnicy i tylko nieliczni poznają plany narzeczonych. Relacja obu kobiet ma już za sobą trudne momenty. Wcześniej, w 509. odcinku serialu, María sugerowała Janie, aby jeszcze przed zawarciem małżeństwa szczerze opowiedziała ukochanemu o swojej przeszłości. Bohaterka posłuchała tych słów i w 511. odcinku wyjawiła narzeczonemu prawdę o morderstwie matki, natomiast w następnym epizodzie przyznała mu także, że Curro to jej brat.

Catalina i Pelayo sprzeciwią się Cruz w 514. odcinku serialu „La Promesa – pałac tajemnic”

Nadchodzący 514. odcinek „La Promesy” przyniesie również wspólne wyjście Cataliny i Pelaya na przyjęcie. Taki obrót spraw spotka się z wyraźną dezaprobatą Cruz, która będzie przeciwna ich wyjazdowi. Para zignoruje jednak sprzeciw markizy i mimo jej niezadowolenia wspólnie wyruszy na zaplanowaną uroczystość, co stanie się kolejnym etapem w procesie naprawiania ich wzajemnych relacji. Już w 512. odcinku Catalina przystała na propozycję Pelaya, by towarzyszyć mu na zabawie zaręczynowej organizowanej przez jego przyjaciela. Teraz oboje wcielą te ustalenia w życie, świadomie narażając się na gniew Cruz.

Margarita i Catalina w 514. odcinku „La Promesy”. Spór o produkcję dżemów

W tym samym czasie Margarita podejmie próbę przekonania córki do ustępstw w kwestii rodzinnego biznesu. Kobieta zacznie namawiać Catalinę, aby zaakceptowała decyzję ojca związaną z produkcją dżemów. Młoda bohaterka nie zamierza jednak tak łatwo rezygnować ze swoich dotychczasowych planów i wciąż będzie dążyć do odzyskania pełnej kontroli nad tym przedsiębiorstwem.

Curro i Julia w 514. odcinku „La Promesy”. Arystokrata utnie temat wojny

Ostatnie epizody pokazały, że Curro nie potrafi uwolnić się od bolesnych wspomnień z pola walki, a w 508. odcinku „La Promesy” widzowie widzieli, jak mocno wciąż cierpi przez frontowe doświadczenia. Z tego powodu mężczyzna straci cierpliwość do Julii, gdy ta znów zacznie wypytywać jego oraz Manuela o wojnę. Młody arystokrata stanowczo zażąda od kobiety, by natychmiast przestała wracać do tego tematu. Dociekania rozmówczyni będą dla niego wyjątkowo niekomfortowe, dlatego zdecyduje się na bardzo otwartą i jednoznaczną reakcję.

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 514. Kiedy i gdzie oglądać serial w TVP2?

Widzowie obejrzą 514. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” na antenie TVP2 w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 15:05. Nowa odsłona hiszpańskiej produkcji trafi również do oferty platformy streamingowej TVP VOD. Fani formatu przekonają się wtedy, w jaki sposób María przyjmie trudną decyzję Jany oraz czy otwarty konflikt z Cruz nie zepsuje Catalinie i Pelayowi radości ze wspólnego wyjazdu.

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