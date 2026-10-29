Splątane losy, odcinek 81: Yasemin wyjawi babci szokującą prawdę o zbrodniach Tahsina. Cała krytyka spadnie na Halila - ZDJĘCIA

"Splątane losy", odcinek 81. Yasemin wyznaje Münevver prawdę o zbrodniach Tahsina

Od dłuższego czasu Yasemin żyła w strachu, że Tahsin wpadnie na trop jej, Pakize oraz Mine. Już w 74. odcinku serialu "Splątane losy" dziewczyna przyznała w rozmowie z Keremem i Sengul, że obawa przed krzywdą ze strony tego mężczyzny zmusiła ją do ucieczki z bliskimi. Teraz bohaterka postanowi odsłonić przed babcią bolesną przeszłość Pakize. W 81. odcinku "Splątanych losów" Münevver usłyszy od wnuczki, że Tahsin dręczył jej matkę oraz zamordował jej drugiego męża, Fatiha. Dzięki temu wyznaniu seniorka wreszcie zrozumie dramatyczne powody, przez które Yasemin wraz z rodziną musiała żyć w ukryciu.

Münevver ma pretensje do Halila o zatajenie prawdy w 81. odcinku "Splątanych losów"

Szokujące wyznanie wnuczki głęboko poruszy seniorkę, która uświadomi sobie, jak wiele faktów dotyczących własnej rodziny było przed nią skrywanych. Münevver nie obwini jednak Yasemin, lecz całą swoją wściekłość skupi na Halilu, zarzucając mu przemilczenie kluczowych wieści zdobytych jeszcze w 73. odcinku "Splątanych losów". Choć mężczyzna wyjawił jej wówczas prawdę o samej Yasemin, to zachował dla siebie pozostałe sekrety. Kiedy na jaw wyjdzie brutalność Tahsina oraz zabójstwo Fatiha, rozgoryczona kobieta będzie miała do Halila wielki żal o to, że odsunął ją od spraw dotykających jej najbliższych.

"Splątane losy". Yasemin i Mine zostają w rezydencji babci w 81. odcinku

Przypomnijmy, że w 80. odcinku "Splątanych losów" Burak przekazał Yasemin szantaż ze strony babci, która zagroziła oddaniem małej Mine do sierocińca, aby zmusić wnuczkę do powrotu. Po przyjeździe na miejsce dziewczyna zdradziła, że Tahsin opuścił więzienne mury i obecnie poluje na nią, Pakize oraz dziecko. W rezultacie tych wydarzeń Yasemin zdecyduje się zamieszkać w posiadłości seniorki, podczas gdy sama Münevver będzie musiała udźwignąć ciężar tragicznych sekretów z przeszłości swojej rodziny.

Burak walczy o powrót Yasemin w 81. odcinku serialu "Splątane losy"

Jeszcze w 72. odcinku "Splątanych losów" Burak zorientował się, że pogrążona w śpiączce pacjentka to w rzeczywistości matka Yasemin. W trakcie ówczesnej rozmowy lekarz miał żal do wybranki o kłamstwa oraz sprowadzenie niebezpieczeństwa na jego bliskich. Pomimo nawarstwiających się nieporozumień mężczyzna wciąż pragnie być z ukochaną. Z tego powodu w 81. odcinku Burak podejmie kolejną próbę ratowania ich związku, jednak dla samej Yasemin absolutnym priorytetem pozostanie ochrona życia własnego i swojej rodziny.

Kiedy oglądać 81. odcinek "Splątanych losów"? Data i godzina emisji w TVP1

Telewizyjna premiera 81. odcinka produkcji "Splątane losy" zaplanowana została na wtorek, 4 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów także w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O czym jest serial "Splątane losy"? Fabuła i obsada tureckiej produkcji

Turecka produkcja obyczajowa "Splątane losy" (nosząca oryginalny tytuł Bizi Birleştiren Hayat) opowiada o losach majętnej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Jej codzienność wywraca się do góry nogami, kiedy na progu jej posiadłości staje pięcioletnia Mine, będąca jej nieznaną dotąd wnuczką. Seniorka decyduje się wówczas rozpocząć poszukiwania swojej córki Pakize, z którą straciła kontakt wiele lat temu. Równolegle na ekranie śledzimy wątek uczuciowy łączący pielęgniarkę Yasemin oraz lekarza Buraka.

W rolach głównych występują: Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w postać Münevver Ketenci, Kayra Aleyna Zabcı grająca Yasemin Kardan, Emir Gülsever jako serialowy Burak, Şerif Bozkurt w roli Halila, Yeşim Ceylan odtwarzająca postać Ayfer, Doğaç Gözüdeli jako Kerem, Zelal Barlas kreująca rolę Meltem, İrem Korkmaz jako Ezgi, Nesrin Yıldırım wcielająca się w Suzan oraz Elifnaz Sabuncu grająca Pınar.

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