Na Wspólnej, odcinek 4309: Judyta zacznie szantażować Fabiana. Zagrozi ujawnieniem seksnagrania [ZDJĘCIA]

Na Wspólnej, odcinek 4309: Marta będzie chciała opowiedzieć o sprawie Stefka

Marta Leśniewska (Joanna Jabłczyńska) dowie się od Igi Przybysz (Lidia Sadowa), jak dużą skalę miały działania aresztowanego pedofila. Informacje te mocno ją wstrząsną i skłonią do podjęcia ważnej decyzji. Leśniewska postanowi wystąpić w programie i opowiedzieć o tym, co spotkało Stefka. Będzie chciała w ten sposób ostrzec innych rodziców przed podobnym zagrożeniem. Jej udział w programie nie będzie jednak na rękę Judycie Bradeckiej (Anna Dereszowska). Kobieta zacznie obawiać się o swoją pozycję i uzna, że musi pozbyć się konkurentki. Do osiągnięcia celu wykorzysta Fabiana (Aleksandar Milićević).

Na Wspólnej, odcinek 4309: Judyta zagrozi Fabianowi ujawnieniem seksnagrania

Judyta Bradecka będzie wiedziała, jak wywrzeć na Fabianie presję. W 4307. odcinku serialu „Na Wspólnej” nagrała ich intymne chwile, a teraz wykorzysta ten materiał jako narzędzie szantażu. Zażąda, by Fabian doprowadził do usunięcia Marty z programu. Jeśli tego nie zrobi, ujawni kompromitujące nagranie ich seksu. Fabian znajdzie się więc w bardzo trudnej sytuacji. Będzie musiał zdecydować, czy ulec żądaniom Judyty, czy zaryzykować, że ich prywatna sprawa wyjdzie na jaw. Judyta nie będzie jednak chciała odpuścić, bo stawką stanie się jej zawodowa przyszłość. Czy Fabian spełni jej żądanie i doprowadzi do odejścia Marty z programu?

Na Wspólnej, odcinek 4309 – data i godzina emisji

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4309. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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