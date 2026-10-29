La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 513. Petra i Santos knują przeciwko Marcelowi, by wyrzucić go z pracy. Posuną się za daleko?

"La Promesa - pałac tajemnic". Petra i Santos spiskują przeciwko Marcelowi w 513. odcinku

Marcel dołączył do pałacowej służby po tym, jak z posiadłości odszedł Salvador. Nowy pracownik został zatrudniony przez Rómulo w 508. odcinku, a już dwa epizody później obowiązek jego wdrożenia spadł na barki Santosa. Nauka nie przebiegała jednak gładko. W 511. odcinku zarówno Santos, jak i Lope otwarcie wytykali nowicjuszowi liczne niedociągnięcia, co obnażyło jego problemy z realizacją powierzonych zadań. Teraz sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, ponieważ w 513. odcinku Petra i Santos rozpoczną wspólne działania mające na celu zwolnienie Marcela. Pozostaje pytanie, czy zagrożony mężczyzna w porę dostrzeże tę intrygę i zdoła uratować swoją posadę, zanim spiskowcy dopną swego.

Księżna de Carril naciska na powrót Very do domu w 513. odcinku "La Promesy"

Wątek Very i jej matki nabrał tempa w 510. odcinku, kiedy to arystokratka posłużyła się kłamstwem, aby zbliżyć się do córki. Kobieta zdobyła wówczas pozwolenie na odwiedzanie pałacowej kuchni, tłumacząc to zbieraniem materiałów do własnej książki kulinarnej. W 513. odcinku widzowie zobaczą kolejne starania matki o odzyskanie dziecka. Nieustępliwa księżna de Carril będzie usilnie przekonywać Verę do powrotu w rodzinne strony, całkowicie ignorując jej wyraźny opór. Młoda kobieta nie zamierza jednak ulegać tym naciskom. W posiadłości odnalazła wreszcie bezpieczną przystań oraz wewnętrzny spokój, których brakowało jej podczas życia pod jednym dachem z agresywnym ojcem.

Jana informuje Curro o rozmowie z Manuelem w 513. odcinku "La Promesy"

W poprzednim, 512. odcinku produkcji, Jana zdobyła się na odwagę i wyznała Manuelowi prawdę o tym, że Curro jest jej rodzonym bratem. W nadchodzącym epizodzie pokojówka spotka się z młodym arystokratą, aby osobiście poinformować go o tym kroku. Jednocześnie kobieta wyraźnie podkreśli, że Manuel nadal pozostaje nieświadomy prawdziwej tożsamości ojca Curro. Zatajenie tego faktu oznacza, że bohaterów czeka w przyszłości jeszcze jedna niezwykle wymagająca rozmowa.

Kiedy oglądać 513. odcinek "La Promesa - pałac tajemnic"? Data i godzina emisji

Premierowa emisja 513. odcinka hiszpańskiego serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w środę, 4 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Osoby, które nie zasiądą przed telewizorami, będą mogły nadrobić zaległości w internecie na platformie TVP VOD. W nowym epizodzie fani produkcji prześledzą kolejne perypetie mieszkańców posiadłości, zobaczą dalsze zabiegi księżnej de Carril oraz przekonają się, jaki obrót przybierze spór Petry i Santosa z nowo zatrudnionym Marcelem.

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