Splątane losy, odcinek 80: Tahsin będzie chciał dopaść Yasemin, Pakize i Mine. Rodzina znów znajdzie się w niebezpieczeństwie - ZDJĘCIA

Tahsin opuszcza więzienie i szuka Yasemin w 80. odcinku serialu "Splątane losy"

W nadchodzących wydarzeniach Yasemin stanie oko w oko z niebezpieczeństwem, przed którym od dłuższego czasu usiłuje uchronić swoich bliskich. W 80. odcinku "Splątanych losów" dziewczyna poinformuje Münevver, że Tahsin odzyskał wolność. Opuszczający mury więzienia mężczyzna pała żądzą zemsty i próbuje namierzyć Yasemin, Pakize oraz małą Mine. Obawa o życie i zdrowie członków rodziny sprawiała, że dziewczyna konsekwentnie wystrzegała się powrotu do posiadłości. Wcześniej, bo w 74. odcinku produkcji, bohaterka zdradziła Keremowi i Sengul historię związaną z Tahsinem, morderstwem Fatiha i koniecznością rodzinnej ucieczki. Tłumaczyła wtedy, że utrzymuje miejsce pobytu Pakize i Mine w tajemnicy ze strachu przed ich odnalezieniem i skrzywdzeniem przez prześladowcę. Obecnie dawne obawy stają się rzeczywistością, a Yasemin traci wszelką pewność co do bezpieczeństwa swojej rodziny.

Münevver szantażuje Yasemin odebraniem Mine w 80. odcinku "Splątanych losów"

Zanim jednak dojdzie do szczerego wyznania na temat Tahsina, dziewczyna będzie zmuszona odpowiedzieć na twarde ultimatum seniorki rodu. Münevver użyje małej Mine jako karty przetargowej, aby zmusić starszą wnuczkę do zamieszkania w rezydencji. Kobieta zleci Burakowi przekazanie wiadomości dla Yasemin, z której wynika, że brak jej obecności w domu zakończy się oddaniem dziewczynki do sierocińca. Plan tego szantażu zrodził się w głowie babci w 79. odcinku serialu, gdyż liczyła ona, że troska o los siostry złamie opór Yasemin. Gdy Burak przekaże to ostrzeżenie, przerażona dziewczyna uzna, że nie może puścić tych słów mimo uszu, i ostatecznie zjawi się w domu Münevver. Ich spotkanie nie ograniczy się jednak wyłącznie do kwestii opieki nad Mine, ponieważ przybyła na miejsce wnuczka opowie babci o swoich prawdziwych problemach i powodach ciągłego poczucia zagrożenia.

Yasemin spędzi noc z Mine w 80. odcinku serialu "Splątane losy"

Konsekwencją szczerej rozmowy z seniorką będzie decyzja Yasemin o pozostaniu z młodszą siostrą na noc. W obliczu realnego niebezpieczeństwa ze strony krążącego na wolności Tahsina krok ten nabierze szczególnego znaczenia. Bohaterka będzie wolała osobiście czuwać nad dziewczynką, ponieważ nie ma pojęcia, w którym momencie prześladowca może wpaść na ich trop. Warto przypomnieć, że już w 71. odcinku "Splątanych losów" Yasemin wyjawiła Burakowi pokrewieństwo łączące ją z siostrą Mine oraz babcią Münevver, choć zachowała wtedy dla siebie mroczne kulisy przeszłości. Dopiero teraz postanowi odkryć przed nestorką karty dotyczące wyjścia Tahsina na wolność i jego mściwych planów. Dzięki temu wyznaniu Münevver wreszcie zrozumie, co tak naprawdę powstrzymywało Yasemin przed powrotem do rodzinnego domu.

Pinar odbywa szczerą rozmowę z babcią Münevver w 80. odcinku "Splątanych losów"

Równolegle w 80. odcinku dojdzie do szczerej rozmowy Pinar z babcią. Seniorka postara się przekuć te zwierzenia w szansę na zażegnanie narastających w domu sporów. W tym celu zorganizuje wspólne spotkanie z udziałem Halila oraz Ayfer, mając nadzieję, że bezpośrednia konfrontacja pozwoli wygasić ich wzajemne pretensje. Napięcie między małżonkami wzrosło w 78. odcinku "Splątanych losów", kiedy to Halil zamierzał zwrócić Münevver resztę gotówki, lecz kobieta poleciła mu zachować te środki na czarną godzinę. Taki obrót spraw jedynie dolał oliwy do ognia w relacjach Halila i Ayfer. W najnowszej odsłonie serialu Münevver po raz kolejny spróbuje zaprowadzić pokój wśród domowników, jednak w cieniu tych starań wciąż będzie wisieć poważny kryzys wywołany problemami Yasemin i polowaniem Tahsina.

Kiedy oglądać 80. odcinek serialu "Splątane losy"? Data i godzina emisji

Telewizyjna premiera 80. odcinka produkcji "Splątane losy" zaplanowana została na wtorek, 3 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów także w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

"Splątane losy" - o czym jest turecki serial i kto występuje w obsadzie?

Turecka produkcja obyczajowa "Splątane losy" (znana w oryginale pod tytułem "Bizi Birleştiren Hayat") skupia się na losach zamożnej i zasadniczej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Uporządkowana codzienność kobiety wywraca się do góry nogami w momencie, gdy na progu jej posiadłości staje pięcioletnia Mine. Szybko wychodzi na jaw, że dziecko jest jej wnuczką, o której istnieniu seniorka nie miała wcześniej żadnej wiedzy. To odkrycie skłania Münevver do rozpoczęcia poszukiwań swojej córki Pakize, z którą straciła kontakt przed wieloma laty. Równolegle fabuła prezentuje perypetie uczuciowe młodej pielęgniarki Yasemin oraz lekarza o imieniu Burak.

W rolach głównych występują: Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w postać Münevver Ketenci, Kayra Aleyna Zabcı grająca Yasemin Kardan, Emir Gülsever jako serialowy Burak, Şerif Bozkurt odgrywający rolę Halila, a także Yeşim Ceylan jako Ayfer. Ponadto na ekranie pojawiają się Doğaç Gözüdeli jako Kerem, Zelal Barlas w roli Meltem, İrem Korkmaz jako Ezgi, Nesrin Yıldırım wcielająca się w Suzan oraz Elifnaz Sabuncu, która gra postać Pınar.

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