Dziedzictwo, odcinek 1064. Sinan wpada na trop spisku przeciwko Aynur, a Atakan szykuje zasadzkę na Nanę - ZDJĘCIA

Sinan wpada na trop intrygi wokół Aynur w 1064. odcinku „Dziedzictwa”

Myśli Sinana nieustannie krążą wokół narzędzia zbrodni, na które natknął się w domu Aynur. Przypomnijmy, że w 1063. odcinku „Dziedzictwa” mężczyzna znalazł pod meblem w jej sypialni nóż użyty do zamordowania prawniczki Ezgi. Zszokowany odkryciem zabrał dowód ze sobą, targany wątpliwościami, czy kobieta faktycznie mogła przyłożyć rękę do tej zbrodni.

Widzowie pamiętają, że w 1061. odcinku „Dziedzictwa” podwładni Giraya, przebrani za ekipę dezynsekcyjną, sami ukryli ostrze pod szafką u Aynur. W 1064. odcinku „Dziedzictwa” prowadzący sprawę prokurator zacznie wreszcie łączyć wszystkie kropki i założy, że dowód podrzuciła osoba z zewnątrz. Udowodnienie tej tezy to jedyna szansa, aby uchronić Aynur przed odsiadką w więzieniu.

Atakan organizuje uprowadzenie Nany w 1064. odcinku „Dziedzictwa”

Chwile grozy czekają także Nanę oraz Poyraza. Atakan wciąż dąży do pełnego podporządkowania sobie własnej siostry i nie zamierza odpuszczać. W tym celu postanowi bezwzględnie zaatakować samego Poyraza, planując uprowadzenie Nany, co ma zmusić jej partnera do oddania Pelin. Nieświadoma niczego Nana znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie, z którym Poyraz będzie musiał się niebawem zmierzyć.

Pelin przekazuje Poyrazowi ostrzeżenie o planach Atakana

W nadchodzącym, 1064. odcinku „Dziedzictwa”, prawda o szykowanym uprowadzeniu Nany dotrze do uszu Pelin. Dziewczyna skonsultuje się z Cansel i zdecyduje się wysłać ostrzeżenie do Poyraza, choć ten krok z pewnością zaogni jej spór z bratem. Mimo ryzyka Pelin postanowi zaalarmować byłego partnera o grożącym mu ataku. Pozostaje pytanie, czy informacja trafi do mężczyzny odpowiednio wcześnie, aby zdołał on powstrzymać porwanie Nany.

Kiedy oglądać 1064. odcinek serialu „Dziedzictwo”? Data i godzina emisji

Nowe odsłony tureckiego hitu „Dziedzictwo” ukazują się od poniedziałku do piątku o 16:00 na kanale TVP1. Emisję 1064. odcinka zaplanowano na środę, 4 listopada 2026 roku. Po premierze telewizyjnej każdy z epizodów można obejrzeć także w internecie za pośrednictwem serwisu TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiego serialu „Dziedzictwo”

Telenowela „Dziedzictwo”, znana w oryginale jako „Emanet”, przedstawia poruszającą opowieść o walce o bliskich, wielkich tragediach oraz miłości. Kiedy rodzice małego Yusufa umierają, chłopiec przechodzi pod kuratelę swojego surowego wuja Yamana. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy w ich domu pojawia się skromna ciotka dziecka, Seher, co wywołuje falę silnych emocji. Choć początkowo opiekunowie darzą się niechęcią i muszą mierzyć się z intrygami wrogów, z biegiem czasu łączy ich głębokie uczucie, dające chłopcu jedyną nadzieję na lepsze jutro.

Kolejne odsłony produkcji przynoszą dramatyczny zwrot akcji, zmuszający bohaterów do zmierzenia się z bolesną stratą. Po tym, jak Yaman Kırımlı ponosi śmierć, opieka nad Yusufem oraz misja kontynuowania rodowego dziedzictwa przechodzą w ręce Nany Maryam.

Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, kiedy Nana staje w obliczu przymusowej deportacji z kraju. Chcąc uchronić kobietę przed wyjazdem i ocalić spokój małego Yusufa, w jej życiu niespodziewanie pojawia się Poyraz. Bohaterowie decydują się na fikcyjne małżeństwo, a ten wymuszony okolicznościami związek z rozsądku szybko generuje nowe napięcia, budząc przy tym nieoczekiwane emocje i relacje.

W główne role w produkcji wcielają się między innymi: Halil İbrahim Ceyhan, który gra Yamana Kırımlı, Sıla Türkoğlu występująca jako Seher Kırımlı, Nanuka Stambolishvili kreująca postać Nany, Nik Xhelilaj wcielający się w Poyraza oraz Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

Sonda Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem? Tak Nie

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