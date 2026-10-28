Dziedzictwo, odcinek 1064. Sinan wpada na trop spisku przeciwko Aynur, a Atakan szykuje zasadzkę na Nanę - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-28 14:14

W 1064. odcinku serialu „Dziedzictwo” Sinan nabierze podejrzeń, że nóż w mieszkaniu Aynur został celowo podłożony, by wrobić kobietę w morderstwo Ezgi. W tym samym czasie Atakan obmyśli groźny plan uprowadzenia Nany, chcąc wymusić na Poyrazie wydanie Pelin. Gdy dziewczyna odkryje tę intrygę, zdecyduje się ostrzec byłego partnera. Czy zdoła zapobiec nadchodzącemu dramatowi?

Sinan wpada na trop intrygi wokół Aynur w 1064. odcinku „Dziedzictwa”

Myśli Sinana nieustannie krążą wokół narzędzia zbrodni, na które natknął się w domu Aynur. Przypomnijmy, że w 1063. odcinku „Dziedzictwa” mężczyzna znalazł pod meblem w jej sypialni nóż użyty do zamordowania prawniczki Ezgi. Zszokowany odkryciem zabrał dowód ze sobą, targany wątpliwościami, czy kobieta faktycznie mogła przyłożyć rękę do tej zbrodni.

Widzowie pamiętają, że w 1061. odcinku „Dziedzictwa” podwładni Giraya, przebrani za ekipę dezynsekcyjną, sami ukryli ostrze pod szafką u Aynur. W 1064. odcinku „Dziedzictwa” prowadzący sprawę prokurator zacznie wreszcie łączyć wszystkie kropki i założy, że dowód podrzuciła osoba z zewnątrz. Udowodnienie tej tezy to jedyna szansa, aby uchronić Aynur przed odsiadką w więzieniu.

Atakan organizuje uprowadzenie Nany w 1064. odcinku „Dziedzictwa”

Chwile grozy czekają także Nanę oraz Poyraza. Atakan wciąż dąży do pełnego podporządkowania sobie własnej siostry i nie zamierza odpuszczać. W tym celu postanowi bezwzględnie zaatakować samego Poyraza, planując uprowadzenie Nany, co ma zmusić jej partnera do oddania Pelin. Nieświadoma niczego Nana znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie, z którym Poyraz będzie musiał się niebawem zmierzyć.

Pelin przekazuje Poyrazowi ostrzeżenie o planach Atakana

W nadchodzącym, 1064. odcinku „Dziedzictwa”, prawda o szykowanym uprowadzeniu Nany dotrze do uszu Pelin. Dziewczyna skonsultuje się z Cansel i zdecyduje się wysłać ostrzeżenie do Poyraza, choć ten krok z pewnością zaogni jej spór z bratem. Mimo ryzyka Pelin postanowi zaalarmować byłego partnera o grożącym mu ataku. Pozostaje pytanie, czy informacja trafi do mężczyzny odpowiednio wcześnie, aby zdołał on powstrzymać porwanie Nany.

Kiedy oglądać 1064. odcinek serialu „Dziedzictwo”? Data i godzina emisji

Nowe odsłony tureckiego hitu „Dziedzictwo” ukazują się od poniedziałku do piątku o 16:00 na kanale TVP1. Emisję 1064. odcinka zaplanowano na środę, 4 listopada 2026 roku. Po premierze telewizyjnej każdy z epizodów można obejrzeć także w internecie za pośrednictwem serwisu TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiego serialu „Dziedzictwo”

Telenowela „Dziedzictwo”, znana w oryginale jako „Emanet”, przedstawia poruszającą opowieść o walce o bliskich, wielkich tragediach oraz miłości. Kiedy rodzice małego Yusufa umierają, chłopiec przechodzi pod kuratelę swojego surowego wuja Yamana. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy w ich domu pojawia się skromna ciotka dziecka, Seher, co wywołuje falę silnych emocji. Choć początkowo opiekunowie darzą się niechęcią i muszą mierzyć się z intrygami wrogów, z biegiem czasu łączy ich głębokie uczucie, dające chłopcu jedyną nadzieję na lepsze jutro.

Kolejne odsłony produkcji przynoszą dramatyczny zwrot akcji, zmuszający bohaterów do zmierzenia się z bolesną stratą. Po tym, jak Yaman Kırımlı ponosi śmierć, opieka nad Yusufem oraz misja kontynuowania rodowego dziedzictwa przechodzą w ręce Nany Maryam.

Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, kiedy Nana staje w obliczu przymusowej deportacji z kraju. Chcąc uchronić kobietę przed wyjazdem i ocalić spokój małego Yusufa, w jej życiu niespodziewanie pojawia się Poyraz. Bohaterowie decydują się na fikcyjne małżeństwo, a ten wymuszony okolicznościami związek z rozsądku szybko generuje nowe napięcia, budząc przy tym nieoczekiwane emocje i relacje.

W główne role w produkcji wcielają się między innymi: Halil İbrahim Ceyhan, który gra Yamana Kırımlı, Sıla Türkoğlu występująca jako Seher Kırımlı, Nanuka Stambolishvili kreująca postać Nany, Nik Xhelilaj wcielający się w Poyraza oraz Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

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