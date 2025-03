Krew z krwi 3, odcinek 2: Carmen i Luther nie odnajdą porwanego Franka! Nagle padną strzały, a prokurator Tarczyński znajdzie zwłoki - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Dziedzictwo. Rozwód Seher i Yamana! To już koniec ich wspólnego życia?

"Krew z krwi" 3, odcinek 2 - sobota, 8.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

Makabryczne wydarzenia na weselu w 2 odcinku "Krew z krwi" sprawią, że nie tylko życie Franka Majewskiego będzie zagrożone. Matka Carmen, Anna Rota (Iwona Bielska), w ciężkim stanie trafi do szpitala! Po porwaniu Franka Carmen ulegnie żądaniom porywaczy i we wskazanym miejscu zostawi okup za syna - milion złotych! Ale porywacze nie wypuszczą Franka. Wyślą tylko Carmen jego zdjęcie, jako dowód, że żyje, ale stał się ofiarą ich bestialskich praktyk. W trosce o bezpieczeństwo syna Carmen ukryje to podczas zeznań i zacznie działać na własną rękę.

Czy w 2 odcinku "Krew z krwi" 3 wyjaśni się, czy to Bronek porwał Franka?

Początkowo Majewska w 2 odcinku "Krew z krwi" 3 będzie podejrzewała, że to Bronek uprowadził i przetrzymuje Franka. Przyjaźń z Sandrą (Izabela Kuna) zostanie przez to wystawiona na próbę. Carmen skonfrontuje się z Niną (Karolina Rzepa), dziewczyną Franka. Zmusi ją do wyjawienia prawdy o ich zatajonych interesach.

Tymczasem policja w 2 odcinku "Krew z krwi" 3 wytropi ślad nowych narkotyków na rynku. Do śledztwa dołączy prokurator Zygmunt Tarczyński z Warszawy, który namierzy grupę przestępców w porcie kontenerów. Nie połączy jednak tej sprawy z porwaniem syna Carmen! Dzięki Lutherowi kobieta dowie się, że po spotkaniu z Niną Bronek pojechał do portu kontenerowego. Uzbrojony w pistolet zaufany człowiek ojca Carmen uprzedzi ją, że wojna z gangsterami wymaga dodatkowych środków.

- Jeżeli trzymają tam coś albo kogoś, to musimy być ostrożni.

Zwłoki Franka znalezione w kontenerze przez Tarczyńskiego w 2 odcinku "Krew z krwi" 3 ?

Carmen i Luther nie odnajdą Franka w porcie, ale w 2 odcinku "Krew z krwi" ich akcję przerwie nalot policji, która zacznie strzelać do przestępców kręcących się po kontenerach. Na dźwięk strzałów Carmen ogarnie jeszcze większy strach, że jedna z kul trafiła jej syna. W jednym z kontenerów prokurator Tarczyński znajdzie zmasakrowane zwłoki. Wszystko będzie wskazywało, że to Franek...

