Kiedy ktoś kocha bardziej. Nowy turecki hit w TTV! Kiedy i gdzie oglądać? O czym opowiada serial? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Kiedy ktoś kocha bardziej" - nowy turecki serial w TTV!

Po spektakularnym sukcesie tureckiej produkcji "Zapukaj do moich drzwi" stacja TTV postanowiła kontynuować miłosne historie znad Bosforu i z tego względu zdecydowała się zaproponować widzom kolejną turecką telenowelę "Kiedy ktoś kocha bardziej"!

A jej wybór nie był przypadkowy, gdyż główną rolę w serialu "Kiedy ktoś kocha bardziej" ponownie zagra Kerem Bürsin, który już dał się poznać jako Serkan Bolat w "Zapukaj do moich drzwi", a teraz widzowie zobaczą go w roli Ateşa. Postaci równie sprzecznej, gdyż z jednej strony będzie to z pozoru silny i pewny siebie mężczyzna, a z drugiej zraniony i nieufny wobec otaczającego go świata.

"Kiedy ktoś kocha bardziej" - kiedy i gdzie oglądać?

"Kiedy ktoś kocha bardziej" zadebiutować już w poniedziałek 17.11.2025 roku o godzinie 6.25 na antenie TTV. Turecki serial będzie emitowany przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku o stałej porze.

A jeśli, ktoś nie da rady obejrzeć go w TTV, to będzie mógł to uczynić na platformie Player, gdzie odcinki będą dostępne z tygodniowym wyprzedzeniem, jednak za dostęp do nich będzie trzeba zapłacić. A jeśli ktoś nie będzie chciał tego uczynić, to pozostanie mu czekać na normalną emisje w TTV bądź też na platformie Player, ale nie dłużej jak przez tydzień!

"Kiedy ktoś kocha bardziej" - o czym opowiada serial?

"Kiedy ktoś kocha bardziej" opowiada historię dwojga ludzi - Ateşa i Leyly, którzy prowadzą samotne życie z różnych powodów. Jednak, gdy się poznają, to ich sytuacja ulega diametralnej zmianie!

Leyla doskonale będzie znać smak samotności, z uwagi na to, iż dorastała w sierocińcu. Nie straci jednak nadziei na to, że kiedyś odnajdzie rodziców i zazna miłości. W jej dłoniach będzie spoczywać niebieski naszyjnik z motylem jako jedyny ślad po najbliższych. Dziewczyna będzie gotowa na wszystko, aby poznać prawdę i z tego względu wkroczy nawet na niebezpieczną ścieżkę, gdy dołączy do grupy oszustów.

Z kolei Ateş będzie miał wszystko – pieniądze, nazwisko, władzę. Jednak, po śmierci jego matki za tym wszystkim będą kryły się pustka i gniew, gdyż jego świat momentalnie się rozpadnie, a serce zamknie już na zawsze. Mężczyzna nikomu nie będzie ufał, ani wierzył, gdyż uczucie będzie dla niego kłamstwem, zaś bliskość iluzją.

Ich drogi spotkają się w najmniej spodziewanym momencie i miejscu - domu pełnym tajemnic, który Ateş będzie uważał za koszmar. Jednak, gdy pojawi się w nim Leyla jako niania jego przyrodniego rodzeństwa, to będzie musiał zmierzyć się z tym, czego tak bardzo chciał uniknąć. Z tego wszystkiego zrodzi się miłość, która będzie w stanie rozświetlić nawet najgłębszy mrok.