Kiedy ktoś kocha bardziej. Nowy turecki hit w TTV! Kiedy i gdzie oglądać? O czym opowiada serial? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Kiedy ktoś kocha bardziej. Nowy turecki hit w TTV! Kiedy i gdzie oglądać? O czym opowiada serial?

2025-11-14 15:35

TTV szykuje kolejną niespodziankę dla fanów tureckich seriali! Po sukcesie "Zapukaj do moich drzwi" stacja zdecydowała się na kolejną turecką telenowelę "Kiedy ktoś kocha bardziej", która zadebiutuje już 17.11.2025 roku na antenie TTV, a odcinki będą dostępne także w Playerze. A jej wybór był nieprzypadkowy, gdyż w ten sposób widzowie ponownie zobaczą na ekranie Kerema Bürsina, który już podbił serca fanów jako Serkan Bolat w "Zapukaj do moich drzwi", a teraz wcieli się w rolę Ateşa w"Kiedy ktoś kocha bardziej"! Czy z takim samym sukcesem? Koniecznie poznaj szczegóły!

"Kiedy ktoś kocha bardziej" - nowy turecki serial w TTV!

Po spektakularnym sukcesie tureckiej produkcji "Zapukaj do moich drzwi" stacja TTV postanowiła kontynuować miłosne historie znad Bosforu i z tego względu zdecydowała się zaproponować widzom kolejną turecką telenowelę "Kiedy ktoś kocha bardziej"!

A jej wybór nie był przypadkowy, gdyż główną rolę w serialu "Kiedy ktoś kocha bardziej" ponownie zagra Kerem Bürsin, który już dał się poznać jako Serkan Bolat w "Zapukaj do moich drzwi", a teraz widzowie zobaczą go w roli Ateşa. Postaci równie sprzecznej, gdyż z jednej strony będzie to z pozoru silny i pewny siebie mężczyzna, a z drugiej zraniony i nieufny wobec otaczającego go świata.

"Kiedy ktoś kocha bardziej" - kiedy i gdzie oglądać?

"Kiedy ktoś kocha bardziej" zadebiutować już w poniedziałek 17.11.2025 roku o godzinie 6.25 na antenie TTV. Turecki serial będzie emitowany przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku o stałej porze.

A jeśli, ktoś nie da rady obejrzeć go w TTV, to będzie mógł to uczynić na platformie Player, gdzie odcinki będą dostępne z tygodniowym wyprzedzeniem, jednak za dostęp do nich będzie trzeba zapłacić. A jeśli ktoś nie będzie chciał tego uczynić, to pozostanie mu czekać na normalną emisje w TTV bądź też na platformie Player, ale nie dłużej jak przez tydzień!

"Kiedy ktoś kocha bardziej" - o czym opowiada serial?

"Kiedy ktoś kocha bardziej" opowiada historię dwojga ludzi - Ateşa i Leyly, którzy prowadzą samotne życie z różnych powodów. Jednak, gdy się poznają, to ich sytuacja ulega diametralnej zmianie!

Leyla doskonale będzie znać smak samotności, z uwagi na to, iż dorastała w sierocińcu. Nie straci jednak nadziei na to, że kiedyś odnajdzie rodziców i zazna miłości. W jej dłoniach będzie spoczywać niebieski naszyjnik z motylem jako jedyny ślad po najbliższych. Dziewczyna będzie gotowa na wszystko, aby poznać prawdę i z tego względu wkroczy nawet na niebezpieczną ścieżkę, gdy dołączy do grupy oszustów.

Z kolei Ateş będzie miał wszystko – pieniądze, nazwisko, władzę. Jednak, po śmierci jego matki za tym wszystkim będą kryły się pustka i gniew, gdyż jego świat momentalnie się rozpadnie, a serce zamknie już na zawsze. Mężczyzna nikomu nie będzie ufał, ani wierzył, gdyż uczucie będzie dla niego kłamstwem, zaś bliskość iluzją.

Ich drogi spotkają się w najmniej spodziewanym momencie i miejscu - domu pełnym tajemnic, który Ateş będzie uważał za koszmar. Jednak, gdy pojawi się w nim Leyla jako niania jego przyrodniego rodzeństwa, to będzie musiał zmierzyć się z tym, czego tak bardzo chciał uniknąć. Z tego wszystkiego zrodzi się miłość, która będzie w stanie rozświetlić nawet najgłębszy mrok.

