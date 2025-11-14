Miłość i nadzieja, odcinek 329: Bahar i Cavidan podejdą Yildiz! Tak odkryją, gdzie ukrywa się Sila z Hulyą - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 329 - piątek, 14.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 329 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan odkryje, że Hulyi wcale nie ma w szpitalu, jak powiedziała jej Yildiz. Tak samo jak Sili na wsi. I wówczas stanie się dla niej jasne, że gosposia ją oszukała, a Bahar słusznie podejrzewała, że obie coś knują. Tym bardziej, że przecież zdążyły się już dowiedzieć, że obie regularnie usypiają siostrę Kuzeya i najpewniej postanowiły ją zabrać.

Tyle tylko, że w 329 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" obie jeszcze nie będą wiedziały dokąd, a od Yilidz tego nie wyciągną, gdyż gosposia jej nic nie powie. Tak samo jak mężczyzna, który będzie ją wyręczał, aby ona mogła dalej pracować w rezydencji Kuzeya, po to, aby nikt niczego się nie domyślił. Jednak prawdę już zdoła odkryć nie tylko Bozeby, ale i Cavidan z Bahar. Ale oczywiście nie dadzą Yildiz tego po sobie poznać! A wręcz przeciwnie!

Tak Cavidan i Bahar uśpią czujność Yildiz w 329 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 329 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan postanowi podejść Yildiz i w ten sposób dotrzeć do prawdy! Matka Bahar najpierw okłamie gosposię, że wspólnie z córką wybierają się na kolację do krewnych, w co ona im uwierzy, bo obie nieźle to rozegrają.

- Yildiz, dziś możemy wrócić późno - zapowie Cavidan.

- Może zostaniemy tam na noc? - doda Bahar.

- Na pewno będą nalegali - uzna jej matka.

- Dokąd jedziecie? - zainteresuje się gosposia, na co w odpowiedzi usłyszy, że do miasta, gdzie mają krewnych i to nie bez przyczyny - Zaprosili nas na kolację. Wiedzą o rozwodzie. Chcą pocieszyć Bahar.

- Trudno mamo, widocznie tak miało być - skwituje jej córka.

- Nic nie można zrobić. To dobrzy ludzie. Nie możemy odmówić - uzna jej matka.

W tym momencie w 329 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar zaproponuje, aby Yilidz pojechała z nimi, aby dodatkowo ją uwiarygodnić w ich planach. Ale Cavidan uzna, że to towarzystwo nie dla niej, za co gosposia im się odpłaci. I wówczas zapanuje między nimi taka atmosfera, że o wspólnym wyjeździe nawet nie będzie mowy!

- Może pojedziesz z nami? - zapyta ją Bahar.

- To uboga okolica. Nie lubisz takich miejsc - odpowie za nią Cavidan.

- Niby dlaczego? - spyta Yildiz.

- Patrzyłabyś na nich z góry - wyjaśni jej.

- Pochodzę z podobnego środowiska i nie uwłaczam ludziom tak jak wy - odpowie jej, czym już oburzy Bahar, ale matka ją powstrzyma - Spokojnie, nie daj się sprowokować. Na nas już pora.

Tak Cavidan postanowi dotrzeć do Hulyi i Sili w 329 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tej chwili w 329 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" szczęśliwe kobiety wyjdą, gdyż będą już pewne, że Yildiz nie stanie im na drodze! Szczególnie, że Cavidan już będzie mieć plan, jak dotrzeć do Hulyi i Sili i postanowi wykorzystać do tego właśnie niczego nieświadomą gosposię.

- I co teraz? - zapyta uradowana Bahar.

- Trzymaj - powie Cavidan, wręczając jej telefon, który załatwi jej znajomy i udzielając dalszych wskazówek - Wyślemy wiadomość do Yildiz. Będzie myślała, że to od Sili. Coś w stylu "mam kłopoty".

- I wtedy ona do nich pojedzie - domyśli się jej córka.

- A my za nią i dowiemy się gdzie jest Hulya. Nie pisz od razu, bo nabierze podejrzeń - wyjaśni matka, do czego ona w 329 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" oczywiście się dostosuje!