Nik Xhelilaj dołączył do obsady "Emanet"

Turecki serial "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to nie tylko zawiła fabuła. To także produkcja, z której odeszli oboje główni bohaterowie. Zarówno Sıla Türkoğlu, czyli serialowa Seher jak i wcielający się w postać Yamana Halil İbrahim Ceyhan nie czekali z decyzją o rozstaniu do zakończenia zdjęć. W efekcie w serialu doszło do całkowitej zmiany głównych bohaterów. Scenarzyści nie zdecydowali się jednak na zastąpienie Seher i Yamana innymi aktorami, a zakończyli ich wątki w serialu, wprowadzając w ich miejsce całkiem nowych bohaterów.

I tak pod koniec drugiego sezonu postać Seher zostanie uśmiercona, a w życiu Yamana pojawi się Nana. Po jakimś czasie po odejściu Sıli Türkoğlu z "Emanet" rozstał się także Halil İbrahim Ceyhan. Jego miejsce u boku Nany zajął Poyraz, którego gra aktor Nik Xhelilaj.

"Emanet". Kiedy odcinki z Poyrazem w Polsce?

Nowy bohater pojawił się w "Emanet" wraz z początkiem czwartego sezonu serialu. Przypomnijmy, że tureccy widzowie zobaczyli już blisko 600 odcinków telenoweli, a nowe epizody wciąż są nagrywane.

Stacja TVP1, która od marca 2023 roku zdecydowała się na emisję "Dziedzictwa", aktualnie emituje trzeci sezon. Nasi rodacy widzieli więcej odcinków, gdyż na potrzeby stacji zostały one podzielne. Dziś nie wiadomo, czy TVP zdecyduje się na emisję kolejnych sezonów tureckiego hitu. Jeśli tak się stanie, czeka nas jeszcze długa droga, by zobaczyć odcinki z Poyrazem.

Nik Xhelilaj to prawdziwy przystojniak! Co wiemy o aktorze?

Serialowy Poyraz, podobnie jak i wcielająca się w postać Nany Nanuka Stambolishvili, nie pochodzi z Turcji. Ona jest Gruzinka, natomiast Nik Xhelilaj pochodzi z Albanii. Aktor przyszedł na świat 5 marca 1983 roku, ale już jako nastolatek opuścił rodzinny kraj i zaczął naukę w tureckim Stambule.

Przed kamerami pokazał się zarówno w produkcjach tureckich jak i albańskich, jednak na swoim koncie ma także m.in. rolę w niemieckim "Winnetou".

Fani widzieli go już między innymi w wyprodukowanym nad Bosforem serialu "Zaginione miasto". Nik Xhelilaj zagrał także w nagradzanym filmie "Albańczyk".

41-latek to prawdziwy przystojniak, nad którego urodą rozpływają się fanki z wielu krajów. Ciemne oczy, męski zarost i delikatna siwizna sprawiają, że od jego zdjęć nie można oderwać wzroku! Z resztą, zobaczcie sami w poniższej galerii!

