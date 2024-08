Spis treści

Emanet. Jeszcze jedna osoba wie, że Ali i Yaman są braćmi!

Widzowie tureckiej telenoweli "Emanet" już od wielu odcinków znają jedną z największych tajemnic w serialu. Po śmierci Osmana wyszło na jaw, że Ali i Yaman (a także i Ziya) są braćmi! Sekret znali tylko Osman i Arif, który obiecał, że nigdy go nie wyjawi. Chociaż powrót Canan, czyli matki mężczyzn, zmusil go do tego, by powiedzieć Alemu i Yamanowi prawdę, nie zdążył tego zrobić. Arif zmarł na zawał i zabrał tajemnicę do grobu.

Czy Canan może teraz żyć w przekonaniu, że nikt nie zdradzi, że przed laty porzuciła Alego? Otóż nie! Jest jeszcze jedna osoba, która zna prawdę! O kogo chodzi? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

"Dziedzictwo". Kto jeszcze zna sekret?

Śmierć Arifa będzie równie bolesna dla Yamana jak i dla Alego. Gdy ten wróci do domu, opowie ciotce Sultan, Ibrahimowi i Fratowi, co się wydarzyło. Wszyscy będą w wielkim szoku. Wtedy widzowie zobaczą wspomnienie Sultan z jednej rozmów z Arifem. Wyjdzie na jaw, że na także zna tę tajemnicę!

Przez lata kochał Osmana jak wujka. Żył przez lata, nie wiedząc, że jego matka żyje. Może już czas wyjawić sekret, który zostawiłeś na moich kolanach, jak ogień? Gdyby Ali wiedział, że ma brata... - usłyszymy we wspomnieniu ciotki.

Osman sądził, że mogą sobie z tym nie poradzić i nie wyznał im prawdy. Nie chciałem zniszczyć im życia. Jeśli pewnego dnia coś mi się stanie, zachowasz ten sekret dla siebie, Sultan. Obiecaj mi, że tak będzie - odpowiedział jej wówczas Arif.

Czy Sultan zdecyduje się wyjawić prawdę o tym, że Yaman i Ali są braćmi? Na razie ciotka będzie trzymała sekret w tajemnicy.

O czym jest serial "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet")?

Turecki serial "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") zadebiutował na antenie TVP1 w marcu 2023 roku i szybko zgromadził przed telewizorami spore grono odbiorców.

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.