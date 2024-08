Złoty chłopak. Czy Orhan nie żyje? Wyjaśniamy, co naprawdę się stało!

"Emanet". Ziya ucieknie z rezydencji! Matka całkowicie go omota!

Chociaż Yaman dowiedział się od Seher o śmiertelnej chorobie Canan, informacja ta nie zrobiła na nim wrażenia. Wygląda na to, że jako jedyny trzeźwo myśli, ponieważ Seher zmieniła już nastawienie do matki. Młoda Kirimli chciałaby zaopiekować się teściową, ale jej mąż stanowczo nie wyraża na to zgody. Wydarzenia z przeszłości nie pozwalają Yamanowi wybaczyć matce.

Choć biznesmen nie chciał, by Ziya dowiedział się o tym, że Canan jest chora, ten usłyszy jego rozmowę z Seher! Postanowi odjeść i zaopiekować się matką! Pomiędzy nim a Yamanem dojdzie d pierwszej tak poważnej kłótni!

Idę do mamy! Nie pozwolę jej umrzeć w samotności! Nie możesz mnie tu trzymać! Jeśli mnie nie puścisz, nigdy ci tego nie wybaczę! Ona umrze, rozumiesz? Nie jest ci wcale przykro?

- powie bratu Ziya.

Nie. Odkąd odeszła, nie jest mi jej ani trochę żal. Ona dla mnie umarła! Ona nie żyje! Rozumiesz?

- wykrzyczy wściekły Yaman.

Podczas kłótni Kirimli zamknie brata w pokoju na klucz.

Seher będzie zaniepokojona, że Ziya siedzi tak cicho. Za namową Zuhal postanowi otworzyć drzwi i sprawdzić, co się z nim dzieje. Ten jednak wykorzysta chwilę nieuwagi i wymknie się z pokoju, zamykając w nim Seher! Ziya ucieknie z rezydencji do matki!

Kiedy Cenger uwolni Seher, rozpoczną się poszukiwania Ziyi.

Kiedy 342. odcinek serialu "Dziedzictwo" w TV?

342. odcinek tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany we wtorek, 10. września 2024 roku o godzinie 16.05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana kolejnego dnia, w środę, 11. września o godzinie 4.40 na tym samym kanale.

Serial "Emanet" można także oglądać na platformie TVP VOD.

O czym jest telenowela "Emanet"?

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsadę serialu tworzą m.in:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali.