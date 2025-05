Emanet. Taka będzie śmierć Nedima. Zdrajca długo będzie się bronił!

Tureckie seriale

Dziedzictwo. Tak zginie Nedim! Przejdzie na złą stronę mocy i sam siebie pogrąży! Marny koniec człowieka Yamana w Emanet

W trzecim sezonie telenoweli Emanet dojdzie do śmierci Nedima. Zaufany człowiek Yamana, który walczył o odzyskanie jego szacunku po tym, jak zginęła Seher, później stanie się jego największym wrogiem! Ta nienawiść doprowadzi go aż do śmierci! Jak zginie Nedim? Jego koniec będzie marny!