Emanet. Tak Yaman odszuka Seher w domu Zuhal. Będzie nieprzytomna!

Emanet. Tak Yaman odnajdzie nieprzytomną Seher u Zuhal

Seher, która odkryła niepokojące ją fakty ze wspólnej przeszłości z Yamanem, postanowiła od niego uciec. Przerażony jej zniknięciem mąż, poruszy niebo i ziemię, żeby ją odnaleźć! Kiedy dotrze do domu Aziza, okaże się, że jej już tam nie ma! Domyśli się, że Seher mogła udać się po schronienie do swojej nowej przyjaciółki. Natychmiast nakaże Nedimowi ustalić jej adres. Gdyby tylko wiedział, że kobieta, która pojawiła się w życiu jego ukochanej to Zuhal!

Tymczasem Seher będzie przerażona, że Yaman tutaj także ją odnajdzie. Nazli ją uspokoi, mówiąc, że pojadą razem do jej koleżanki.

- usłyszymy, jak Zuhal rozmawia z Bekir przez telefon. Seher tak jej ufa, że nie jest świadoma tego, że największą przeszkodą w jej związku z Yamanem jest właśnie ona!

Zanim jednak Seher i Zuhal dotrą na umówione w parku spotkanie, pod domem żmii pojawi się Yaman!

Co ty tutaj robisz? Jak mnie znalazłeś? Proszę, pozwól mi odejść

- powie do męża za łzami w oczach, po czym... zemdleje ze strachu!

Co zrobi Yaman? Czy dojdzie do jego konfrontacji z Zuhal? Kto jeszcze będzie obserwował całą sytuację? Zajrzyj do poniższej galerii zdjęć i poznaj szczegóły.

Kiedy 508 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 508 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w niedzielę, 9 marca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.