Emanet. Seher odzyska pierwsze wspomnienie! Wzruszający moment!

Dziedzictwo. Tak Seher odzyska pierwsze wspomnienie! Przełom w jej leczeniu? Streszczenie 476 odcinka Emanet (05.02.2025)

Seher zdecyduje się na leczenie, by przypomnieć sobie swoje życie. Choć początkowo terapia nie przyniesie efektów, wreszcie odnajdzie w zakamarkach pamięci pewien fakt z przeszłości. To może być przełom w jej terapii. Zobacz w galerii zdjęć, co dokładnie sobie przypomni. Tak Seher odzyska pierwsze utracone wspomnienie.