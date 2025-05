Emanet. Nana szuka Yusufa, a Yaman śledzi Nanę. Na miejscu kobieta przeżyje szok

Spis treści

Emanet. Poszukiwana Yusufa. Kto dotrze do niego jako pierwszy?

Po dramatycznym uprowadzeniu Yusufa liczy się każda minuta. Yaman od razu postawił na nogi swoich ludzi i rozpoczął poszukiwania bratanka. Czuje jednak, że Nana, którą zamknął na klucz, może najszybciej doprowadzić go do chłopca. Jest wręcz przekonany, że kobieta ma coś wspólnego z jego uprowadzeniem.

Kirimli poprosi Neslihan, by wypuściła Nanę z zamkniętego pomieszczenia tak, by nie przypuszczała, że to on to zlecił. Pokojówka, udając troskę o guwernantkę, otworzy jej drzwi, a Nana natychmiast ruszy do Idrisa. Uświadomiła sobie, że porwanie jest jego sprawką.

Nieświadoma, że Yaman ją śledzi, wsiądzie do taksówki i pojedzie do magazynu, gdzie Idris może więzić chłopca. Taksówkarz zorientuje się, że mają ogon i wysadzi Nanę tak, by Yaman się nie zorientował. Kobieta uda się wprost do Idrisa. Ten będzie mocno zaskoczony jej widokiem. W tym czasie porywacz skontaktuje się z Yamanem i zarząd 25 milionów dolarów za Yusufa!

To ty? Jak nas tu znalazłaś?

- wycedzi przez zęby.

Nanie jednak będzie zależało tylko na tym, by szybko dotrzeć do Yusufa.

Mówiłam ci, że masz trzymać się od niego z daleka. Gdzie jest dziecko?

- zapyta, nie słuchając przyrodniego brata.

Kiedy Nana wejdzie do magazyny, przeżyje szok! Zobacz w galerii, co stanie się z Yusufem.

Kiedy 579 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 579 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w piątek, 23 maja 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.