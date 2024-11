Emanet. Seher dostanie się do rezydencji! To się stanie, gdy wróci Yaman!

Spis treści

Emanet. Seher wejdzie do rezydencji. Wtedy wróci Yaman!

Tęsknota za domem, Yamanem i Yusufem sprawia, że serce Seher codziennie rozpada się na kawałki. Kobieta nie mieszka z ukochanymi już od dwóch miesięcy, a zrobiła to, by uratować życie mężowi. Okrutny szantaż Canan nadal nie wyszedł na jaw, a Yaman traktuje Seher jak największego wroga.

Cenger, który jest wtajemniczony w sprawę, stara się pomóc Seher w poradzeniu sobie w tej okropnie trudnej sytuacji. Pod nieobecność domowników wpuści kobietę do rezydencji! Co zrobi kobieta, kiedy wejdzie do domu? Od razu uda się do pokoju małego Yusufa. Dotyk i zapach jego rzeczy przywiodą jej na myśl wspaniałe wspomnienia całej trójki. Później pojawi się w gabinecie Yamana i małżeńskiej sypialni. Nie sposób policzyć łez, które tam wyleje, myśląc o ukochanym.

Niespodziewanie Yaman wróci do rezydencji wcześniej niż zazwyczaj! Choć Cenger będzie próbował go zagadać, ten uda się na górę!

Wszędzie czuję jej zapach. Nie chcę jej w swoim życiu!

- wykrzyczy Yaman do Cengera, zrywając z łóżka kołdrę i poduszki.

A co z Seher? Kobieta ukryje się przed mężem w łazience i udem zostanie niezauważona!

Cicek usłyszy za dużo. Ona też będzie ofiarą szantażu!

Tymczasem Zuhal martwi się, że Seher może ujawnić Yamanowi intrygę Canan. Ta jednak zapewni ją, że wszystkiemu zaprzeczy.

Cicek, usłyszy ich rozmowę. Grozi Zuhal, że wyjawi prawdę Yamanowi.

Jesteście podłe! Jaka matka zrobiłaby coś swojemu dziecku? Jak mogłyście tak postąpić z Seher?

- wykrzyczy.

W odpowiedzi zostanie szantażowana. Zuhal zapowie, że jeśli nie będzie milczeć, wyda ją w ręce brutalnego męża.

Kiedy 430 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 430 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w piątek 13 grudnia 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 14 grudnia o godzinie 5:10 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.