Dziedzictwo, odcinki 895-899: Poyraz dostaje w twarz od Nany, a Derya oszukuje Ferita na każdym kroku

Co wydarzyło się do tej pory w serialu "Dziedzictwo"?

W poprzednich epizodach (888-894) Doga wspierana przez Nese wyprawiła imprezę, starając się połączyć Ayse z Feritem. Zamiast tego, oboje powstrzymywali emocje, mimo to atmosfera gęstniała z każdym kolejnym incydentem. Sinan bezpodstawnie oskarżał Aynur, a ich kontakt obfitował w niejasności, aż do momentu, gdy zebrał się na przeprosiny. Z kolei Poyraz z Naną wpadli na ślad Nazli, jednak Trucizna zdołał umknąć i groził kobiecie śmiercią, domagając się wydania Nany oraz Yusufa. Nana zdecydowała się na bardzo ryzykowny krok, decydując się oddać w jego ręce, aby chronić siostrę Poyraza. Niestety, obie wylądowały w niewoli. Koniec końców, upór Poyraza doprowadził do starcia. Zabił on Szakala, uwolnił Nanę i Nazli, co zakończyło się zatrzymaniem Trucizny. W międzyczasie Ferit powrócił do obowiązków zawodowych, wspierany przez prokurator Leylę. To obudziło zazdrość Ayse, która po ciężkim ataku alergii została uratowana przez ekspartnera, co ponownie ich do siebie zbliżyło. Po tych wstrząsach Nana dochodziła do siebie, a kontakty między postaciami były mocno zagmatwane. Dodatkowego zamieszania narobiła Derya, udając Leylę, by rozkochać w sobie Ferita.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziedzictwo. Odcinek 895 - Cansel planuje zdobyć majątek, Derya udaje siostrę

Cansel obmyśla przejęcie majątku. Jej wzrok skierowany jest na bogactwo Kyrymlych. Z tego powodu zaczyna podlizywać się Nanie i Yusufowi, próbując też przekonać do siebie Cennet. W ramach swojego misternego planu zabiera domowników oraz Yusufa na przechadzkę. Następnie zamyka Poyraza i Nanę w jednym pomieszczeniu. Gdy Cennet wraca do domu, przeżywa wstrząs na ich widok.

Mert nie zapomina Nazli jej braku rozwagi. Mimo że Nazli znajduje się już w bezpiecznym miejscu, Mert nadal nie potrafi ukryć swojej wściekłości. Ma do niej żal, że ryzykowała własnym bezpieczeństwem i wplątała się w ogromne kłopoty.

Derya w roli siostry mąci na komendzie. Derya zjawia się na komisariacie udając siostrę. Ferit jest zszokowany jej nietypowym sposobem bycia. Proponuje, aby Ayse weszła w skład zespołu. Derya niby pyta o to komendanta, lecz jednocześnie sugeruje, że nie zamierza współpracować z Ayse.

Ayse wietrzy romans prokuratorki z Feritem. Przypadkowo słysząc rozmowę Deryi z szefem policji, Ayse jest przekonana o zażyłości prokuratorki z Feritem. To mocno rzutuje na to, jak ocenia całą sytuację.

Sinan poniża Aynur przed wizytą gościa. Sinan szykuje się na powitanie swojego nauczyciela, cenionego profesora na świecie. Szydzi jednak z Aynur, kiedy kobieta proponuje mu wsparcie przy przygotowaniu wieczerzy, traktując ją z ogromnym lekceważeniem.

Dziedzictwo. Odcinek 896 - Sinan nie radzi sobie w kuchni, a Nana słyszy wyznanie Poyraza

Sinanowi nie idzie przygotowanie kolacji dla profesora. Sinan natrafia na spore problemy podczas szykowania uczty dla mentora. Dotknięta jego postępowaniem Aynur oznajmia, że własnoręcznie sporządzi wykwintne potrawy, chociaż tak naprawdę nie posiada w tym żadnej praktyki.

Doga pragnie widzieć rodziców razem. Ayse zdaje sobie sprawę z tego, że Doga musi zostać zapisana do szkoły. Jednak dziewczynka usilnie nalega, aby towarzyszyli jej oboje rodzice na miejscu.

Derya knuje, aby być bliżej Ferita. Kobieta robi, co w jej mocy, aby zablokować kontakt Ayse z Feritem. Równocześnie stara się zafascynować sobą policjanta i wcielić się w siostrę jak najdokładniej. Jednak Ferit zaczyna zauważać dziwne sygnały w postępowaniu prokuratorki.

Cennet martwi się relacją Poyraza z Naną. Zestresowana Cennet zaczyna przypuszczać, że między jej synem a Naną iskrzy, dlatego decyduje się na bezpośrednie pytanie. Poyraz, obracając wszystko w żart, przyznaje się do uczuć względem dziewczyny. Nie wie jednak, że Nana wszystko słyszy z ukrycia.

Nana opacznie rozumie słowa Poyraza. Po wysłuchaniu wyznania, Nana nabiera przekonania o szczerych uczuciach Poyraza. Gdy ten zaprasza ją na spotkanie przy herbacie na mieście, ona jest pewna, że to będzie moment na wyznanie miłości.

Dziedzictwo. Odcinek 897 - Nana poznaje prawdę, a Ayse szuka Ferita

Nana dowiaduje się prawdy o „wyznaniu” Poyraza. Kobieta przez przypadek słyszy pogawędkę Cennet i Cansel, z której jasno wynika, że Poyraz jedynie żartował z tego zauroczenia. Orientuje się w swojej pomyłce i stara się go przeprosić za wymierzenie mu policzka, co było wynikiem błędnego odczytania emocji.

Ayse martwi się brakiem Ferita. Zaniepokojona Ayse traci kontakt z Feritem, zaczyna podejrzewać najgorsze i postanawia odwiedzić okoliczne lecznice. Jednak po drodze w parku spotyka swojego byłego męża w towarzystwie Deryi. Wpada w szał, widząc, że Ferit woli przebywać z prokuratorką, zaniedbując kwestie związane z ich dzieckiem. Mężczyzna jest w szoku z powodu tej sytuacji i nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego wyciszył telefon, co tylko nasila konflikt z Ayse.

Ayse nabiera wątpliwości co do szczerości Leyli. Po dyskusji z Feritem Ayse wysnuwa wniosek, że Leyla nie mówi jej wszystkiego i może mieć ukryte motywy.

Dziedzictwo. Odcinek 898 - Aynur poległa w kuchni, a Derya uderza siostrę

Aynur nie podołała gotowaniu. Z racji wizyty profesora, kobieta absolutnie nie daje sobie rady w kuchennych obowiązkach. Nie jest w stanie przygotować menu skomponowanego przez Sinana.

Nana zmuszona do wyprowadzki. Mimo że Poyraz prawie ubłagał Nanę, aby nie odchodziła dla dobra Yusufa, sytuacja gmatwa się przez Cansel. Informuje ona Cennet o miejscowych plotkach dotyczących tej pary. Zmartwiona dobrą opinią syna Cennet doradza Nanie wyprowadzkę, a ta docelowo przekazuje Poyrazowi, że następnego dnia zniknie z Yusufem.

Na chwilę relacja Ayse i Ferita wraca do normy. Zgodnie ze wskazówkami terapeuty, Ferit i Ayse przebywają w swoim towarzystwie. Wrócili wspomnieniami do wspólnych chwil, dzięki czemu udaje im się zrekonstruować pozytywny klimat.

Ponowne komplikacje z Leylą. Sielanka dobiega końca w momencie, gdy Ferit uświadamia sobie, że ma w planach widzenie z Leylą i zamierza pójść na to spotkanie.

Derya ratuje kłamstwo przemocą. Po niespodziewanej wizycie Ferita Derya stara się ukryć fakt więzienia swojej siostry w mieszkaniu. Zdesperowana kobieta uderza Leylę, starając się jednocześnie pozbyć Ferita, który zaczyna być coraz bardziej podejrzliwy.

Dziedzictwo. Odcinek 899 - Napięty piknik i zepsute relacje Ferita z Leylą

Piknik mija pod znakiem nerwów. Poyraz zjawia się na pikniku, a tam od razu Yusuf wciąga go w pokazy zręcznościowe z piłką. Nad wszystkim pieczę sprawuje Nana. Chociaż wszyscy próbują podtrzymywać swobodny nastrój, to późne przybycie Poyraza oraz jego tłumaczenia wywołują wątpliwości u niektórych z gości. Zdenerwowanie dorosłych powoli się ulatnia, choć w całości nie mija.

Kryzys w relacjach Ferita i Leyli. Ferit wpada na przerażoną Leylę, która po brutalnym ataku nie chce widzieć medyków i stróżów prawa, pragnąc jedynie zapomnieć. Sprawy przybierają zły obrót, kiedy kobieta zdaje sobie sprawę z tego, że Ferit oszukiwał ją w kwestii swojego przebywania w mieszkaniu. Traci do niego zaufanie.

Poyraz pod przymusem nie może kontaktować się z Naną. Siostra Poyraza zdecydowanie zabrania mu dalszego widywania Nany, naciskając na niego i strasząc go rygorystyczną kontrolą. Sema próbuje rozluźnić atmosferę miłym akcentem. Pod koniec dnia przekazuje Poyrazowi upominek i przypomina dawne, szkolne lata, co odrobinę uspokaja nabuzowaną sytuację.

Konflikty u Sinana. Sinan zachowuje się impulsywnie nawet w błahych sprawach, co dodatkowo wzmaga nerwowy klimat wokół Gürkana i gmatwa sytuację dla Aynur. Kobieta po zaparzeniu kawy, zostaje wcześniej wysłana do domu.

Dziedzictwo - gdzie oglądać odcinki 895-899?

Telenowela „Dziedzictwo” jest dostępna od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Przyszłe odcinki 895-899 pojawią się w telewizji w dniach 20-24 kwietnia 2026 roku. W przypadku braku możliwości obejrzenia ich o tej godzinie, nic straconego - archiwalne oraz premierowe epizody można obejrzeć na platformie VOD TVP VOD.

Obsada serialu "Dziedzictwo". Kto występuje w tureckim hicie?

Seher oraz Kevser to siostry. Pochodzą z niezbyt bogatej rodziny, lecz są szczęśliwe. Drogi życiowe kobiet krzyżują się i rozchodzą w momencie ślubu Kevser z zamożnym przedstawicielem rodu Kyrymlych. Bohaterka wydaje na świat synka, który otrzymuje imię po dziadku. Po pewnym czasie zostaje wdową, a w dodatku zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga Seher o to, by zajęła się jej małym chłopcem. Kevser niedługo potem odchodzi. Yufus trafia pod kuratelę oschłego i bezlitosnego Yamana. Od tej chwili Seher będzie starać się wydostać malca z jego rąk.

W tej tureckiej produkcji grają:

Halil Ibrahim Ceyhan (w roli Yamana)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (w roli Aliego)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)