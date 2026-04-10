Dziedzictwo, odcinek 885. Życie Nazli wisi na włosku. Trucizna nie ma dla niej litości

Wydarzenia z epizodu 884 przyniosły widzom sporo napięcia, głównie ze względu na poważny stan zdrowia Nany, która zmagała się z silną gorączką. Zmartwiony Yusuf natychmiast poprosił o wsparcie Poyraza, a ten bez wahania zaopiekował się chorą kobietą. W późniejszych godzinach nocnych wartę przy łóżku Nany przejęła Cennet. W tym samym czasie Ferit odkrył urządzenie podsłuchowe ukryte w zabawce swojej córki. Mężczyzna przekazał Ayse, że zamierza porozmawiać z Dogą o ich wieloletniej rozłące, gdy tylko stan zdrowia dziewczynki ulegnie poprawie. Sama Doga zorientowała się jednak, że zgoda między jej rodzicami jest wyłącznie udawana. Z kolei Aynur straciła swoje dotychczasowe zatrudnienie, a Poyraz szybko przewiózł Nanę oraz Yusufa do bezpiecznego warsztatu na wieść o brutalnym ataku na chłopaków z jego sąsiedztwa.

Streszczenie 885. odcinka telenoweli Dziedzictwo. Dramatyczne porwanie Nazli

Doga postanawia surowo ukarać rodziców za ich oszustwa i celowo spożywa dżem truskawkowy, doskonale zdając sobie sprawę ze swojej silnej alergii. Ten niebezpieczny krok kończy się dla niej nagłą hospitalizacją. W obliczu tego kryzysu Ayse oraz Ferit decydują się na wspólne zamieszkanie, kierując się wyłącznie dobrem poszkodowanej córki. W innej części miasta Aynur bezskutecznie próbuje złożyć w całość rozbitą figurkę. Kobieta planuje uczciwie zapłacić właścicielowi lokalu za powstałe zniszczenia, ale przeżywa ogromne zaskoczenie, gdy w progu staje Sinan. Właściciel żąda, aby Aynur odpracowała wysoką wartość uszkodzonego przedmiotu. Tymczasem Poyraz odnosi ogromny sukces, chwytając Truciznę i przekazując go wymiarowi sprawiedliwości. Niestety, zatrzymany bandyta sprytnie ucieka z policyjnego konwoju i natychmiast przechodzi do brutalnej ofensywy. Złoczyńca uprowadza Nazli, siostrę Poyraza, stawiając dramatyczne ultimatum. Mężczyzna zapowiada morderstwo zakładniczki, jeżeli nie otrzyma Nany i małego Yusufa. Zrozpaczony brat wraz z Naną natychmiast rozpoczynają dramatyczną misję ratunkową.

Dziedzictwo odcinek 885 - gdzie i kiedy oglądać serial w telewizji?

Fani tureckiej produkcji mogą śledzić losy swoich ulubionych bohaterów przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Telewizyjna Jedynka (TVP1) zaprasza na seanse punktualnie o godzinie 16:05. Premiera 885. epizodu została zaplanowana na piątek 10 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie zdążą włączyć odbiorników w wyznaczonym czasie, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Wszystkie nowości oraz archiwalne odcinki telenoweli udostępniono bezpłatnie na cyfrowej platformie TVP VOD. Internet oferuje także liczne quizy typu prawda czy fałsz, gdzie najbardziej oddani sympatycy mogą sprawdzić swoją szczegółową wiedzę o tym popularnym formacie.

Fabuła i obsada tureckiej telenoweli Dziedzictwo. Kto gra Yamana?

Główna oś fabularna skupia się na dwóch siostrach, Seher oraz Kevser, które są córkami Yusufa. Mimo wyraźnego ubóstwa, członkowie tej rodziny cieszą się wspólnym szczęściem. Ich ścieżki życiowe ostatecznie się rozchodzą, ponieważ Kevser wychodzi za mąż za niezwykle majętnego członka wpływowej familii Kyrymly. Kobieta wkrótce wita na świecie syna, któremu nadaje imię na cześć swojego ojca. Z biegiem czasu jej życie zamienia się w koszmar, gdy traci męża i zaczyna ciężko chorować. Tuż przed śmiercią błaga swoją siostrę o zapewnienie należytej opieki osieroconemu pięciolatkowi. Po tragicznym zgonie Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezlitosnego i wyjątkowo srogiego Yamana. Seher podejmuje w tym momencie nierówną walkę, próbując za wszelką cenę wyrwać bratanka z rąk niebezpiecznego opiekuna.

W tureckiej telenoweli występuje wielu utalentowanych aktorów, którzy wcielają się w kluczowe postaci. Na szklanym ekranie możemy podziwiać następujące gwiazdy:

Halil Ibrahim Ceyhan odgrywający postać bezwzględnego Yamana

Sıla Türkoğlu występująca w roli odważnej Seher

Berat Rüzgar Özkan jako mały, zagubiony Yusuf

Gülderen Güler prezentująca na ekranie postać Kiraz

Melih Özkaya wcielający się w sprawiedliwego Aliego

Tolga Pancaroglu grający rolę tajemniczego Ziyi

İpek Arkan pojawiająca się jako przenikliwa Duygu

Seda Dadaşova odgrywająca Yasemin, czyli serialową siostrę Duygu

