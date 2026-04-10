Dziedzictwo, odcinek 894: Derya podszywa się pod Leylę, aby zaszkodzić Feritowi i Ayse

Co wydarzyło się w 893. odcinku serialu Dziedzictwo?

W minionym epizodzie bliscy Poyraza odetchnęli z ulgą po tym, jak udało się wyswobodzić Nazli z rąk niebezpiecznej Trucizny. Przebywająca w placówce medycznej Nana powoli wracała do zdrowia, a troskliwy Poyraz trwał bezustannie przy jej łóżku, dbając nawet o domowe posiłki dla pacjentki. Równocześnie Ferit i Ayse w głębi duszy marzyli o odnowieniu swojego uczucia, chociaż oficjalnie całkowicie odrzucali taką możliwość. Ponieważ zdezorientowana Doga głęboko wierzyła w ponowne zejście się rodziców, para zdecydowała się na pilną konsultację z psychologiem, który miałby pomóc łagodnie wytłumaczyć dziecku tę skomplikowaną sytuację.

Dziedzictwo odcinek 894: Derya ucieka z psychiatryka, a Ayse i Ferit odwiedzają terapeutkę

Powrót do rezydencji i nieoczekiwany zwrot sytuacji. Poyraz wraz z Naną i małym Yusufem wracają do domu, czym zaskakują Cennet i Cansel. Kobiety są przekonane, że to ostatni dzień pobytu gości, jednak szybko okazuje się, że bardzo się mylą. Poyraz wyjaśnia, że Nana nie może jeszcze wyjechać, ponieważ czeka ją długi okres rekonwalescencji, mimo jej wcześniejszych planów opuszczenia rezydencji.

Przypadkowe wyznanie i ujawnienie prawdy. Sytuacja komplikuje się, gdy Yusuf niechcący zwraca się do Nany jej prawdziwym imieniem, co wzbudza ogromne poruszenie wśród domowników. W obliczu napięcia Poyraz decyduje się wyznać całą prawdę i opowiedzieć ich rzeczywistą historię, kończąc tym samym wszelkie nieporozumienia.

Szokująca prawda o Yusufie. Na jaw wychodzi, że Yusuf jest prawowitym dziedzicem ogromnej fortuny. Informacja ta wywołuje ogromny szok, szczególnie u Cansel, która nie potrafi w to uwierzyć. Również pozostali domownicy reagują niedowierzaniem, a nowe fakty całkowicie zmieniają ich postrzeganie chłopca.

Ucieczka Deryi i niebezpieczny plan. W tym samym czasie Derya ucieka ze szpitala psychiatrycznego i natychmiast przechodzi do działania. Bez wahania ogłusza i krępuje Leylę, aby przejąć jej tożsamość. Jej celem jest oszukanie Ferita i ponowne zdobycie jego uczuć, tym razem podszywając się pod inną osobę.

Terapia jako szansa na odbudowę relacji. Tymczasem Ayse i Ferit rozpoczynają spotkania z terapeutką, która zachęca ich do powrotu wspomnieniami do szczęśliwych chwil z przeszłości. Ta metoda ma pomóc im odbudować zaufanie i stworzyć fundament do naprawy ich związku.

16

Gdzie i kiedy oglądać 894. odcinek serialu Dziedzictwo?

Turecka produkcja „Dziedzictwo” gości na ekranach telewizorów przez cały okrągły tydzień, od poniedziałku do niedzieli, dokładnie o godzinie 16:05 na ogólnodostępnym kanale TVP1. Premiera najnowszego, 894. epizodu została oficjalnie zaplanowana na niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku. Fani, którzy z różnych przyczyn nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają doskonałą możliwość nadrobienia wszystkich nowości oraz starszych odcinków za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiego hitu Dziedzictwo

Fabuła popularnej telenoweli skupia się na trudnych losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, będących ukochanymi córkami Yusufa. Początkowo cała rodzina wiedzie skromne, lecz bardzo radosne i zgodne życie. Zmiana następuje w momencie, gdy Kevser staje na ślubnym kobiercu z bardzo zamożnym członkiem wpływowego rodu Kyrymly. Świeżo upieczona mężatka wydaje na świat syna, nazywając go imieniem swojego ojca. Niedługo potem tragicznie traci męża, a na dodatek zaczyna zmagać się z bardzo ciężkim schorzeniem. Przed zbliżającą się śmiercią błaga swoją siostrę, by ta roztoczyła opiekę nad pięcioletnim chłopcem. Po zgonie Kevser, małoletni Yufus trafia pod skrzydła wyjątkowo chłodnego i despotycznego Yamana. Od tego momentu zdeterminowana Seher robi absolutnie wszystko, aby trwale odzyskać ukochanego siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się:

Halil Ibrahim Ceyhan (wcielający się w rolę Yamana)

Sıla Türkoğlu (odgrywająca postać Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako mały Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (w roli Aliego)

Tolga Pancaroglu (grający Ziyę)

İpek Arkan (wcielająca się w Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)