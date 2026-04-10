Złoty chłopak, odcinek 271. Suna i Abidin realizują bezwzględny plan. Halis niczego się nie spodziewa

W 270. epizodzie Seyran czuła się niczym więzień w luksusowej posiadłości, a jej zaskakująca postawa zbiła z tropu Ferita. Z kolei naciski Orhana, który usilnie próbował nakłonić Betül do podpisania intercyzy, zakończyły się gigantyczną awanturą. Na jaw wyszło również, że to właśnie Seyran nakłoniła dziadka Diyar do zaakceptowania rodzinnego zjazdu, podczas gdy tajemnicza paczka od Sinana posłużyła jako kolejne narzędzie do zastraszania kobiety.

Streszczenie 271. odcinka. Suna i Abidin uderzają w Korhanów

Najnowsza odsłona telenoweli przynosi otwarty konflikt, w którym Abidin wprost obwinia Halisa o całkowite zrujnowanie mu życia. Tymczasem Ferit nie potrafi dokonać ostatecznego wyboru pomiędzy Seyran a Diyar, a jego wewnętrzne rozdarcie potęguje dodatkowo obecność Seyran podczas wspólnej kolacji. W tle tych miłosnych zawirowań Suna wraz z Abidinem knują mroczną intrygę, której ostatecznym celem jest pozbawienie Korhanów ich majestatycznej rezydencji.

14

Kiedy i gdzie oglądać serial Złoty chłopak w TVP1?

Turecką produkcję można śledzić na kanale TVP1 w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 14:00. Najbliższy, 271. epizod zadebiutuje na ekranach w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, dostarczając fanom kolejnej dawki niespodziewanych zwrotów akcji oraz gęstych rodzinnych intryg. Regularna emisja w telewizji publicznej daje widzom szansę na codzienne obserwowanie skomplikowanych perypetii życiowych Ferita, Seyran czy Sinana.

Obsada serialu Złoty chłopak. Kto gra główne role?

W popularnej telenoweli znad Bosforu możemy podziwiać plejadę znakomitych tureckich aktorów. Na ekranie regularnie pojawiają się:

- Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı

- Mert Ramazan Demir odgrywający rolę Ferita Korhana

- Çetin Tekindor występujący jako Halis Korhan

- Şerif Sezer grająca Hattuç Şanlı

- Gülçin Santırcıoğlu kreująca postać İfakat Korhan

- Emre Altuğ jako Orhan Korhan

- Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan

- Ersin Arıcı jako serialowy Abidin

- Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı

- İrem Altuğ odgrywająca Sultan

- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

- Hülya Duyar występująca jako Şefika

- Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı

- Sezin Bozacı w roli Esme Şanlı

- Yiğit Tuncay kreujący postać Latifa

- Selen Özbayrak jako Dicle

- Umut Gezer odgrywający Yusufa

- Taro Emir jako Tekin Kaya

- Binnur Kaya wcielająca się w Nükhet