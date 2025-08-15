Dziedzictwo, odcinki 666-670. Yaman stłumi miłość do Nany! Postanowi być do końca wiernym Seher. Streszczenia odcinków od 25-29.08.2025

Co wydarzy się w 666-670 odcinkach "Dziedzictwa"?

W 666-670 odcinkach "Dziedzictwa" ("Emanet") relacja Yamana i Nany zmieni się o 180 stopni! A wszystko przez wspólny biwak, na który zakochani wybiorą się tuż po zaskakującej diagnozie lekarza, który po dwóch omdleniach kobiety stwierdzi, że cierpi ona na stres pourazowy i zaleci jej wypoczynek na łonie natury, gdzie ukochany oczywiście ją zabierze. Tym bardziej, że będzie czuł się winny całej tej sytuacji.

Ale już w 666 odcinku "Dziedzictwa" ("Emanet") podejmie zaskakującą decyzję i uzna, że między nimi nie dojdzie do niczego więcej! I choć obieca jej, że zawsze przy niej będzie i będzie ją chronił, to jednak zdecyduje się pozostać do końca wiernym swojej zmarłej żonie Seher i nie wchodzić głębiej w relację z opiekunką Yusufa.

Jednak stanie się to szalenie trudne do wykonania, gdy do życia Nany nagle wkroczy przyjaciel z dzieciństwa, Luki, o którego zacznie być chorobliwie zazdrosny! Czy wówczas pozostanie przy swoim postanowieniu? Przeczytaj streszczenia 666-670 odcinków "Emanet" ("Dziedzictwa") od poniedziałku 25 do piątku 29 sierpnia 2025 i dowiedz się, co się wydarzy!

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 666 - poniedziałek, 25.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Nana i Yaman zostają zmuszeni do spania w jednym namiocie. Kobieta jednak głośno chrapie, więc Yaman decyduje się spędzić noc na zewnątrz. Zdaje sobie sprawę, że zbyt często myśli o Nanie i postanawia, że między nimi nigdy do niczego nie dojdzie.

Następnego dnia kobieta zbiera zioła i przyrządza napar w nadziei, że pomoże jej on w szybszym powrocie do zdrowia. Po wypiciu podwójnej porcji doświadcza halucynacji i staje się bardzo rozbawiona.

Tymczasem Ferit przesłuchuje Zafera, który w końcu wyjawia, że jego wspólnikiem i wtyczką w policji był Ertan. Ten z kolei porywa Ayse, chcąc zmusić jej ojca do przyznania, że przed laty niesłusznie oskarżył jego ojca o korupcję.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 667 - wtorek, 26.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Ferit chce zastawić pułapkę na Ertana, ale w ostatniej chwili odkrywa on jego zamiary. Podczas gdy policja poszukuje śladów Ertana, mężczyzna postanawia zabić Ayse na oczach jej ojca. Kobieta jednak ucieka i wysyła wiadomość do Ferita. Ukradkiem odczytuje ją Koray, który postanawia ją ratować, aby zdobyć jej wdzięczność.

W tym czasie Nana, po spożyciu ziołowej mikstury, zaczyna komplementować Yamana, wspina się na drzewa, a nawet próbuje odjechać autem. Zdesperowany Yaman postanawia ją związać i zamknąć w samochodzie, gdzie Nana zasypia.

Po przebudzeniu Yaman przypomina kobiecie o jej zachowaniu, czym bardzo ją zawstydza. Nana wyznaje, że jej stres wynika z obawy o bezpieczeństwo Yamana i Yusufa. Słowa te głęboko poruszają mężczyznę, który obiecuje być zawsze przy niej i ją chronić.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 668 - środa, 27.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Sprzątaczka znajduje list, w którym Seher wyraża życzenie, by Yaman odnalazł szczęście u boku innej osoby, gdyby jej nagle zabrakło. Yaman tymczasem usiłuje stłumić swoje uczucia do Nany, chcąc pozostać wiernym swojej żonie. Ich powrót z biwaku nie obywa się bez przygód.

W tej samej chwili Ertan ogłusza Koraya i planuje przewieźć Ayse do Eskisehir, gdzie zamierza zemścić się na niej i jej ojcu. Na ich drodze staje Ferit, który ujawnia Ertanowi, że całe życie był okłamywany przez ojca.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 669 - czwartek, 28.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Ferit i Ayse wracają na komendę, a cały zespół odczuwa ulgę. Ayse przypadkowo dowiaduje się, że Koray przyznał się Feritowi do usunięcia z jego telefonu wiadomości od niej, co naraziło ją na ogromne niebezpieczeństwo. Ayse, ku zadowoleniu siostry, zaprasza Ferita i Volkana na kolację.

W tym smaym momencie Yaman zmaga się z uczuciami do Nany. Obiecuje sobie, że ze względu na miłość do Seher nigdy nie pokocha innej kobiety.

Nedim zaś odkrywa list od Seher, w którym prosi ona Yamana, by po jej odejściu nie zamykał się na miłość. Postanawia go zniszczyć, gdyż wie, że słowa te mogłyby otworzyć Yamanowi drzwi do związku z Naną.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 670 - piątek, 29.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Nana niecierpliwie oczekuje wizyty swojego przyjaciela z dzieciństwa, Luki. Jej przygotowania bacznie obserwuje Yaman, który nie może ukryć swojego zirytowania. Kiedy Luka w końcu zjawia się w rezydencji, Yaman stara się opanować narastającą zazdrość.

Nedim natomiast czuje, że Yaman traktuje go niesprawiedliwie. Jest też zazdrosny o jego bliskie relacje z Naną. Niespodziewanie otrzymuje propozycję od narkotykowego barona, by namówił Yamana do wykorzystania jego statków do przewozu narkotyków. Pomimo atrakcyjności oferty, postanawia jednak odmówić.

Tymczasem Ayse i Nese przygotowują się na przyjęcie gości. Volkan i Ferit są tak podekscytowani wizytą, że nawet plaga pcheł nie jest w stanie ich powstrzymać. Kolacja przebiega w przyjaznej atmosferze do momentu, gdy Ayse odkrywa obecność nieproszonych gości.