Dziedzictwo, odcinki 659-665. Yaman zatrzyma Nanę! Doprowadzi ją do omdlenia. Streszczenia odcinków od 18-24.08.2025

Co wydarzy się w odcinkach 659-665 "Dziedzictwa"?

W odcinkach 659-661 "Dziedzictwa" ("Emanet") Yaman będzie robił wszystko, aby zatrzymać przy sobie Nanę, której wyjazd będzie zbliżał się niebłagalnie. I choć ukochany nie powie tego wprost to kobieta domyśli się, że chce, aby została i będzie pod wrażeniem jego starań.

Także Yusufa nie będzie chciał, aby jego opiekunka ich opuściła i z tego względu posunie się nawet do podstępu, aby ją zatrzymać, ale ostatecznie się do niego przyzna, a Nana w 661 odcinku "Dziedzictwa" ("Emanet") zdecyduje się wyjechać!

Ale na szczęście w 662 odcinku "Dziedzictwa" ("Emanet") Yamanowi uda się ją zatrzymać i to właśnie ze względu na Yusufa! I gdy chłopiec postanowi pójść za ciosem i jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyć, to niestety dojdzie do tragedii, gdyż po nerwowej reakcji jego wujka Nana straci przytomność, czego zakochany w niej Yaman nie będzie mógł sobie darować!

I jak tylko sytuacja się powtórzy, to wezwie do niej medyka, który postawi zaskakującą diagnozę! Czy Nana przeżyje? Przeczytaj streszczenia odcinków 659-665 "Emanet" ("Dziedzictwa") na cały tydzień, od 18 do 24 sierpnia 2025 i dowiedz się, co się wydarzy!

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 659 - poniedziałek, 18.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Ferit przegląda akta personalne Ertana, ale nie znajduje w nich niczego podejrzanego. Tymczasem Ertan, przypadkowo zalewając Ayse kawą, korzysta z okazji, by sprawdzić aplikacje bankowe w jej telefonie, gdy kobieta idzie do łazienki.

Yaman przypadkiem dowiaduje się, że Nana chciała kiedyś zobaczyć Stambuł z lotu ptaka. Zaprasza ją zatem do kawiarni na ostatnim piętrze wieżowca, skąd można podziwiać panoramę miasta. Kobieta jest zachwycona widokiem. Wieczorem informuje mężczyznę, że wylatuje za dwa dni. Następnego dnia Yaman organizuje dla Nany i Yusufa wycieczkę po Stambule.

Tymczasem Ertan i Ayse wracają z nieudanej akcji. Ferit zaczyna podejrzewać, że ktoś z ekipy może szpiegować. Postanawia przejrzeć telefony i laptopy swoich kolegów.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 660 - wtorek, 19.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Ku zaskoczeniu zespołu, wszystkie dowody wskazują na Ayse jako szpiega. Ferit zleca jej aresztowanie, jednak potajemnie zapewnia przyjaciółkę o swojej wierze w jej niewinność, przekonany, że to Ertan ją wrobił. Szybko odkrywają, że Ertan, chcąc zaszkodzić Ayse, próbował pomścić ojca, który został ukarany za przestępstwa finansowe.

Nana jest poruszona zaangażowaniem Yamana w pomoc potrzebującym. Wspólnie organizują nowy dom dla rodziny poszkodowanej w pożarze. Bardzo ich to do siebie zbliża. Oboje nie chcą, aby Nana wyjechała. Yaman jest gotów poprosić ją, by została, ale ich rozmowę przerywa Nedim.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 661 - środa, 20.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Nadchodzi dzień wyjazdu Nany, co bardzo martwi Yusufa, który przeżywa pożegnanie z ukochaną opiekunką. Chcąc ją zatrzymać, chłopiec ukrywa jej zegarek, wiedząc, że nie opuści ona rezydencji bez tej cennej pamiątki po matce. Ostatecznie jednak przyznaje się do swojego podstępu i Nana wyjeżdża.

Tymczasem Ferit jest przekonany o niewinności Ayse i podejrzewa, że za oskarżeniami stoi Ertan. Podsłuchuje jego rozmowę z ojcem, w której Ertan przyznaje, że działał w akcie zemsty. Teraz musi udowodnić winę nieuczciwego policjanta. W sprawie Ayse wszczęto dochodzenie i została zawieszona w obowiązkach.

Po rozmowie z Pinar Yaman dochodzi do wniosku, że Nana nie chciała wyjeżdżać. Nedim z kolei postanawia wyznać kobiecie swoje uczucia. Prosi kierowcę, aby przywiózł ją pod wskazany adres, ale to się nie udaje. Yaman zatrzymuje samochód Nany i przekonuje ją, by została.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 662 - czwartek, 21.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Yaman chce zatrzymać Nanę. Mówi, że nie powinna opuszczać Yusufa. Jego poruszające słowa przekonują kobietę, że faktycznie pragnie, aby została. Nedim jest wściekły z powodu takiego rozwoju sytuacji. Domownicy zaś cieszą się z powrotu Nany.

Ferit stara się podnieść Ayse na duchu, obiecując, że udowodni jej niewinność. Angażuje Volkana w swój plan. Koray, próbując wykorzystać sytuację, proponuje Ayse pomoc. Ona jednak jest na niego zła za brak wiary w jej niewinność.

Yaman zmaga się z narastającym uczuciem do Nany. Opiekunka i Yusuf sądzą, że mężczyzna jest smutny z powodu ostatnich wydarzeń i starają się poprawić mu humor.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 663 - piątek, 22.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Nedim nie potrafi zaakceptować, że Nana wybrała Yamana. Tymczasem Yusuf sugeruje, aby Nana zaprosiła Yamana na kolację. Mężczyzna reaguje jednak na to gniewem, ukrywając w ten sposób swoje uczucia do Nany. Kobieta nie radzi sobie ze stresem i mdleje, a Yaman czuje się za to odpowiedzialny.

Ferit dzieli się z Ayse historią swojego trudnego dzieciństwa oraz wspomina, jak Yaman kiedyś mu pomógł. Razem starają się znaleźć sposób na udowodnienie niewinności Ayse. Ertan zaczyna podejrzewać, że Ferit wie o tym, że to on wrobił kobietę.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 664 - sobota, 23.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Nana ponownie mdleje, a Yaman wzywa lekarza. Zleca on dodatkowe badania, które wykazują, że kobieta cierpi na zespół stresu pourazowego i otrzymuje zalecenie wyjazdu na kilka dni na łono natury. Mimo początkowych oporów, Yaman postanawia zorganizować wspólny biwak. W ostatniej chwili Yusuf zaprasza Oyku na nocleg, więc para wyjeżdża sama. Wspólnie spędzony czas od początku okazuje się fiaskiem.

Ayse i Ferit odnajdują Zafera. Choć Ayse udaje się go schwytać, Ertan uderza ją kolbą pistoletu. Pośrednik zbiega, ale Ferit zatrzymuje jego dziewczynę, licząc, że doprowadzi ich do przestępcy.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 665 - niedziela, 24.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Podczas biwaku ciągle dochodzi do sprzeczek między Naną a Yamanem. Kobieta regularnie wpada w kłopoty, z których Yaman musi ją wyciągać. Choć mężczyzna sam nie chce tego przyznać, nie potrafi się oprzeć jej urokowi.

Tymczasem Ferit i jego ludzie aresztują Zafera. Ertan, czując, że pali mu się grunt pod nogami, decyduje się uprowadzić Ayse.