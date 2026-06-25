Gdy matka Cana trafiła do aresztu, prokurator Sinan wziął sprawy w swoje ręce i przygarnął chłopca do siebie, by oszczędzić mu pobytu w sierocińcu. Kierowały nim własne, trudne przeżycia z dzieciństwa. Obecność nastolatka w domu okazała się czynnikiem mocno zbliżającym urzędnika i jego gospodynię, Aynur. Kobieta była pełna uznania dla dobroci Sinana, a on sam zachwycał się jej ciepłym i opiekuńczym podejściem do chłopca. Niestety, budowane z trudem poczucie bezpieczeństwa zniknęło w mgnieniu oka.

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Dramatyczny upadek Cana w 962. odcinku "Dziedzictwa"

Domowy spokój ulatnia się, kiedy Can przez przypadek staje się świadkiem ważnej rozmowy opiekunów. Z ust Aynur i Sinana dowiaduje się, że jego matce grozi wieloletnia odsiadka. Przerażony i zdeterminowany, by jej pomóc, chłopak wybiega z domu. Zrozpaczeni dorośli natychmiast ruszają jego śladem, a w poszukiwania angażuje się także cała lokalna policja. Czas gra kluczową rolę, zwłaszcza gdy wychodzi na jaw, że uciekinier znalazł się na niebezpiecznym placu budowy. To właśnie tam dochodzi do tragedii – Can spada z dużej wysokości, doznając ciężkich obrażeń i tracąc przytomność.

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Gdzie i o której oglądać 962. odcinek "Dziedzictwa"?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli, o 16:05 na antenie TVP1. Premiera 962. odcinka zaplanowana jest na niedzielę, 28 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory o wyznaczonej godzinie, mogą nadrobić wszystkie odcinki dzięki platformie TVP VOD.

Fabuła i gwiazdy serialu "Dziedzictwo"

Historia skupia się na dwóch córkach Yusufa: Seher i Kevser. Choć wychowywały się w biedzie, były szczęśliwe. Życie sióstr potoczyło się inaczej, gdy Kevser wyszła za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Urodziła syna, którego nazwała na cześć ojca, ale niedługo potem owdowiała i ciężko zachorowała. Przed śmiercią poprosiła Seher o opiekę nad pięcioletnim malcem. Po odejściu Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła bezdusznego Yamana. Seher decyduje się podjąć walkę o siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (Yaman)

Sıla Türkoğlu (Seher)

Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)

Gülderen Güler (Kiraz)

Melih Özkaya (Ali)

Tolga Pancaroglu (Ziya)

İpek Arkan (Duygu)

Seda Dadaşova (Yasemin, siostra Duygu)