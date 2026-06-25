W minionym odcinku na posterunku rozegrały się niecodzienne sceny, gdy policja zatrzymała matkę małego Cana. Dziecko znalazło się pod okiem stróżów prawa, ale mimo wysiłków komisarza Ferita i reszty zespołu, chłopiec był przerażony i odmawiał kontaktu. Przełom nastąpił w chwili, gdy Can poczuł się bezpiecznie wyłącznie w towarzystwie prokuratora Sinana. Gosposia urzędnika, Aynur, była w szoku, widząc, jak jej zazwyczaj oschły i zdystansowany szef wykazuje się tak wielką empatią i współczuciem dla dziecka.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

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Dziedzictwo odc. 960 - Can trafia pod dach Sinana

Sytuacja komplikuje się, gdy nad chłopcem wisi widmo sierocińca. Sinan, kierowany echem własnej, niełatwej młodości, niespodziewanie postanawia przygarnąć Cana do swojego domu. Aynur nie kryje podziwu i jest zachwycona tak odpowiedzialnym krokiem ze strony zwykle zdystansowanego urzędnika. Sinan z kolei z uznaniem patrzy, z jaką łatwością jego gosposia nawiązuje nić porozumienia z pokrzywdzonym przez los maluchem. Wprowadzenie się Cana pod ich wspólny dach diametralnie zmienia układ sił i relacje między dorosłymi.

Czy opieka nad małym Canem i jego pobyt w posiadłości Sinana zrodzą głębsze uczucie między urzędnikiem a jego gosposią? Czy to zaangażowanie sprawi, że Aynur spojrzy na ich znajomość w zupełnie nowym świetle? Czas zweryfikuje, czy bolesne doświadczenia Sinana nie wezmą góry nad jego nowo obudzoną wrażliwością, czy też wraz z rozwojem relacji z Aynur znów dadzą o sobie znać jego trudniejsze cechy.

Dziedzictwo - gdzie i kiedy oglądać w telewizji?

Turecki hit „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli o godz. 16:05 na antenie TVP1. Premiera 960. odcinka zaplanowana jest na piątek, 26 czerwca 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję w telewizji, mogą nadrobić wszystkie odcinki za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Dziedzictwo - fabuła i obsada tureckiego serialu

Seher i Kevser to siostry, córki Yusufa, żyjące skromnie, acz szczęśliwie. Ich drogi się rozdzielają po tym, jak Kevser wychodzi za mąż za dziedzica zamożnego rodu Kyrymly. Na świat przychodzi jej syn, który otrzymuje imię po dziadku. Niestety, wkrótce kobieta zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się 5-letnim Yusufem. Po odejściu Kevser, chłopiec trafia pod skrzydła surowego i bezwzględnego Yamana, a Seher rozpoczyna walkę o odzyskanie siostrzeńca.

Obsada serialu prezentuje się następująco:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu