Dziedzictwo, odcinek 946: Nana straci czucie w nogach i upadnie! Dramatyczne sceny w tureckim hicie - ZDJĘCIA

Emisja 946. odcinka serialu "Dziedzictwo". Nana walczy o powrót do zdrowia

Piątkowy epizod tureckiej produkcji "Dziedzictwo", zaplanowany na 12 czerwca 2026 roku o godzinie 16.05 na antenie TVP1, przyniesie dramatyczne zwroty akcji. Nana wciąż będzie przebywać w placówce medycznej po przyjęciu groźnej substancji od bandyty o pseudonimie Trucizna. Poyraz w ostatniej chwili dostarczy umierającej kobiecie zbawienne antidotum, co pozornie zakończy ten koszmar. Opiekunka małego Yusufa odzyska przytomność i pełną pamięć o ostatnich wydarzeniach, jednak wkrótce zderzy się z brutalną rzeczywistością.

Prawda wyjdzie na jaw w momencie opuszczenia szpitalnego łóżka w 946. odsłonie serialu "Dziedzictwo". Maryam zignoruje obawy partnera i postanowi samodzielnie wykonać pierwsze kroki, stanowczo odrzucając oferowane jej przez zatroskanego mężczyznę wsparcie.

- Mam już dość leżenia. Chętnie się przejdę - uzna Nana.

- Pomogę ci - zaoferuje Poyraz.

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"Dziedzictwo", odcinek 946. Maryam odkryje przerażającą prawdę o paraliżu

Chwilę później pacjentka zarejestruje bardzo niepokojące sygnały ze swojego organizmu. Nieświadomy powagi sytuacji Poyraz gorąco namówi partnerkę do podjęcia wysiłku, co oczywiście dodatkowo mobilizuje zdeterminowaną Nanę do działania. Niestety ambitne plany skończą się wyjątkowo bolesnym rozczarowaniem.

- Czuję w nogach dziwny ciężar - stwierdzi Maryam.

- To od leżenia. Pomogę ci - zaproponuje Poyraz.

- Poradzę sobie - zapowie mu Nana.

Podejmując samodzielną próbę utrzymania pozycji pionowej, bohaterka natychmiast opadnie z sił i bezwładnie poleci w dół. Przerażony mężczyzna zdąży w ostatniej sekundzie chwycić upadającą kobietę w ramiona, ale to będzie stanowić w zasadzie absolutny koniec pozytywnych informacji w tej wyjątkowo smutnej scenie.

- Wszystko w porządku? - spyta ją Poyraz.

- Moje nogi... Straciłam władzę w nogach... - przyzna mu Nana.

Poyraz i Nana w obliczu tragedii. Skutki działania Trucizny w serialu "Dziedzictwo"

Zszokowana pacjentka natychmiast zaleje się łzami bezradności. Zrozpaczona Maryam zupełnie nie będzie potrafiła zaakceptować faktu, że przyjęcie śmiertelnej substancji poskutkowało trwałym uszkodzeniem ciała i bolesnym paraliżem. Stojący obok ukochany również straci dar wymowy i zupełnie nie będzie wiedział, w jaki sposób powinien zareagować na ten druzgocący dramat.

Widzowie tureckiej telenoweli muszą poczekać na odpowiedź dotyczącą trwałego kalectwa Maryam w kolejnych odcinkach "Dziedzictwa". Fani przekonają się wkrótce, czy nieżyjący już przestępca ostatecznie skutecznie zniszczył życie narzeczonej Yamana, czy może utrata czucia ma jedynie charakter przejściowy. Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące powrotu Nany do pełni zdrowia przyniosą wkrótce następne epizody.