Ayse cudem uniknęła śmierci w wyniku przerażającej katastrofy drogowej, którą z premedytacją sprowokowała Derya poprzez przecięcie przewodów w pojeździe funkcjonariuszki. Podczas gdy poszkodowana toczyła w placówce medycznej batalię o powrót do zdrowia, komisarz Ferit przystąpił do zdecydowanych działań i w 943. epizodzie zainstalował ukryte urządzenia podsłuchowe w mieszkaniu sprawczyni. Sprytna kryminalistka błyskawicznie zorientowała się jednak, że śledczy wpadli na jej trop. Czując narastające zagrożenie, w 944. odsłonie serialu Derya opracowała precyzyjną strategię ucieczki, korzystając ze wsparcia swojego wiernego kompana, Utku.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziedzictwo odcinek 945. Derya porywa Ayse po udanej ucieczce

W 945. odcinku serialu tempo wydarzeń drastycznie rośnie, gdy ryzykowna ewakuacja Deryi kończy się następną, mrożącą krew w żyłach tragedią. Komisarz Ferit w przypływie ogromnej złości i strachu dowiaduje się, że wyrafinowana morderczyni zdołała wymanewrować stróżów prawa i uciec z przygotowanej zasadzki. Sytuację pogarsza fakt, że przestępczyni porwała jego byłą ukochaną, która wciąż nie doszła do siebie po niedawnym wypadku. Ayse ma teraz posłużyć zdesperowanej kobiecie jako karta przetargowa i żywa tarcza podczas ucieczki przed organami ścigania.

Komisarz Ferit mobilizuje policję na ratunek uprowadzonej Ayse

Zdesperowany oficer natychmiast ogłasza pełną mobilizację w podległych mu jednostkach, inicjując masową obławę na Utku i jego bezlitosną towarzyszkę. W tym samym czasie przetrzymywana Ayse wykazuje się niebywałym hartem ducha w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Zamiast poddać się przerażeniu, uprowadzona policjantka rozpoczyna psychologiczną grę ze swoją oprawczynią. Jej głównym celem staje się przekonanie Deryi, by ta skontaktowała się telefonicznie ze swoim załamanym mężem, który odchodzi od zmysłów, nie wiedząc, co dzieje się z jego żoną.

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Gdzie oglądać 945. odcinek tureckiej telenoweli Dziedzictwo?

Turecka produkcja „Dziedzictwo” gości na antenie telewizyjnej od poniedziałku do niedzieli, a jej emisja rozpoczyna się punktualnie o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Najnowszy, 945. epizod serii widzowie będą mogli obejrzeć w czwartek, 11 czerwca 2026 roku. Fani, którzy nie zdążą śledzić losów bohaterów w tradycyjnej ramówce, mogą nadrobić zaległości, ponieważ wszystkie dotychczasowe i aktualne odcinki udostępniono na platformie streamingowej TVP VOD. W mediach, między innymi na portalu Eska, udostępniono także specjalny quiz, w którym miłośnicy formatu mogą zweryfikować swoją wiedzę o tym popularnym hicie.

Fabuła i pełna obsada aktorska serialu Dziedzictwo

Oś fabuły skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, które wychowywały się w ubogim, acz bardzo kochającym się domu prowadzonym przez ojca, Yusufa. Ich ścieżki rozdzielają się w momencie, gdy Kevser decyduje się na małżeństwo z zamożnym arystokratą z wpływowej rodziny Kyrymly. Owocem tego związku jest syn, który otrzymuje imię po swoim dziadku. Niestety, szczęście nie trwa długo, gdyż kobieta wcześnie traci męża, a następnie zaczyna zmagać się z bardzo poważnym schorzeniem. Tuż przed śmiercią błaga Seher, by ta wzięła odpowiedzialność za wychowanie jej pięcioletniego potomka. Po odejściu siostry mały Yusuf trafia pod skrzydła bezlitosnego i chłodnego Yamana, podczas gdy Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie pełnego prawa do opieki nad siostrzeńcem.

W serialu występują: