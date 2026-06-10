Spis treści
- La promesa odcinek 410. Lorenzo i Cavendish szykują przemyt broni
- La promesa. Don Rómulo ułaskawia Marię Fernandez w 410. odcinku
- Załamanie Virtudes w serialu La promesa. Pía poznaje prawdę
- Mroczne tajemnice Jimeny wychodzą na jaw. Abel szokuje rodzinę Lujan
- Sekretne pochodzenie Very. Mercedes dostrzega niezwykłe podobieństwo
- „La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
- "La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Zanim przejdziemy do nowości, warto przypomnieć sobie minione wydarzenia. W 409. epizodzie Margarita przyjęła prezent od Ayali, natomiast Jana wpadła w panikę z powodu możliwego ujawnienia jej miłosnych przewinień przez zazdrosną Jimenę. Sfrustrowany uwagami don Romulo Salvador rozważał opuszczenie rezydencji, a Manuel ostatecznie wyzbył się złudzeń dotyczących poprawy małżeństwa poprzez wyjazd do stolicy. W tym samym czasie medyk bezowocnie nakłaniał żonę dziedzica do dobrowolnego przyznania się do winy.
La promesa odcinek 410. Lorenzo i Cavendish szykują przemyt broni
Nad rezydencją zbierają się ciemne chmury ze względu na tajne interesy dwóch bezwzględnych mężczyzn. Lorenzo i jego brytyjski wspólnik Cavendish kończą właśnie logistyczne planowanie kolejnego nielegalnego przerzutu. Ta mroczna współpraca stwarza ogromne zagrożenie dla mieszkańców pałacu, którzy nie mają najmniejszego pojęcia o ryzykownych transakcjach odbywających się tuż za ich plecami.
La promesa. Don Rómulo ułaskawia Marię Fernandez w 410. odcinku
Poważne konsekwencje ominą ostatecznie jedną z najbardziej niesfornych pracownic majątku. Wymagający i zawsze pryncypialny don Rómulo po dogłębnej analizie sytuacji zmienia swoje pierwotne nastawienie. Mężczyzna oficjalnie odstępuje od wymierzenia dotkliwej reprymendy Marii Fernandez, która wcześniej dopuściła się wielu przewinień i zataiła fakt znalezienia pokaźnej sumy pieniędzy.
Załamanie Virtudes w serialu La promesa. Pía poznaje prawdę
W strefie dla służby trwają również poważne dramaty o podłożu emocjonalnym. Doświadczona gospodyni Pía odbywa bardzo osobistą rozmowę z Virtudes, podczas której zauważa pogarszający się stan młodszej koleżanki. Szybko okazuje się, że dziewczyna kompletnie nie radzi sobie z codziennym stresem i wyczerpującymi obowiązkami, jakie wiążą się z zatrudnieniem w tak ogromnej i wymagającej rezydencji.
Mroczne tajemnice Jimeny wychodzą na jaw. Abel szokuje rodzinę Lujan
W głównych komnatach pałacu następuje istne trzęsienie ziemi za sprawą doktora Bueno. Zmęczony ciągłymi intrygami medyk postanawia stanowczo sprzeciwić się wpływom szantażystki. Mężczyzna staje przed zgromadzoną rodziną Lujan i bez skrupułów demaskuje wielomiesięczne manipulacje Jimeny, ujawniając bliskim zszokowanego markiza bolesną prawdę o jej rzekomym stanie błogosławionym.
Sekretne pochodzenie Very. Mercedes dostrzega niezwykłe podobieństwo
Ponadto w pałacu rodzi się nowa intryga związana z tożsamością jednej z pokojówek. Bystra Mercedes w trakcie codziennych obserwacji zwraca uwagę na zaskakujący wygląd skromnej Very. Kobieta zauważa jej niemal identyczne rysy twarzy w zestawieniu z zaginioną dziedziczką wpływowego rodu książąt de Carril. To odkrycie natychmiast prowokuje mnóstwo pytań o rzeczywistą historię i przeszłość zagadkowej służącej.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 410. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)